Volley-ball : retour d’un championnat de beach en jeunes

Les finales francophones décentralisées

Les comptes, portant sur une demi-année (juillet-décembre 2022) se soldent par une perte de 1928,33 €. "Comme expliqué par le vérificateur Philippe Malburny, elle s’explique par l’investissement consenti pour notre nouveau site internet, développé par Bernard Dewilde. On souhaitait avoir un produit de qualité. Les sélections coûtent aussi de l’argent. C’est une volonté de notre part. Elles ont terminé leur cycle de trois ans par de bons résultats à Kalmthout. On est contents du travail mené par Vincent Libertiaux et son staff. Pour en revenir aux finances, on avait, au 1er janvier, un solde de près de 14.000 €. En six ans, on a assaini la situation et mis de l’argent de côté."

Le budget 2024 affiche, lui, un boni de 3788,25 €. Une somme de 500 € est notamment prévue pour les finales francophones de jeunes. "L’organisation de celles-ci sera dorénavant répartie entre toutes les entités, chacune recevant une catégorie. Cela devenait compliqué de tout centraliser en un seul endroit, vu les exigences en termes de nombre de terrains notamment."

Dérogations à la hausse

Au niveau du ROI, on retiendra que l’interdiction, pour un jeune de moins de 18 ans, de jouer plus de deux rencontres officielles par week-end est levée. L’ANCV s’aligne ainsi sur le règlement de Volley Belgium (et plus sur celui de la FVWB). Toujours chez les jeunes, le nombre de joueurs en dérogation (car plus âgés) ne sera plus limité à un par équipe, mais à moins de la moitié des participants (donc: 1 en U11, 2 en U13, 3 en U15). Idem concernant la participation de filles en catégorie masculine (et inversement). Les joueur(se)s concerné(e)s ne peuvent participer à la Coupe et une équipe sous dérogation ne peut être championne.

Une formation pour les nouveaux dirigeants

L’entrée en lice des équipes de Promotion en 1/8e de finale de la Coupe (et pas au premier tour) a suscité une discussion, le président de Dinant craignant que cette formule ne finisse par décourager les petits clubs. "On risque de se retrouver avec six promotions et deux P1 en quarts de finale", plaida Daniel Leroi. Mais le calendrier supporterait-il des tours en plus ? L’option d’organiser deux coupes a, elle, été abandonnée. "Beaucoup de clubs ont maintenant des équipes en Promotion", fit remarquer Michel Hourlay (dont le mandat a été reconduit, par 53 oui contre 5 non et 3 abstentions). "On fera le point en fin de saison et, s’il faut revoir la copie, on proposera une modification lors de l’AG de 2024", conclut Thierry Biron, avant d’annoncer deux autres nouveautés. "Les feuilles de match électroniques seront aussi de mise pour les matchs réserves et de jeunes. Enfin, vu le renouvellement des têtes parmi les dirigeants de clubs, nous allons mettre sur pied une formation à leur attention, avant la prochaine saison. Et on l’enregistrera, afin qu’elle reste à disposition." Une "première" à souligner.