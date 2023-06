Namur redevient "Royale" et aura bientôt un nouveau logo

Lors de cette journée et de cette réunion d’information, les supporters ont appris une bonne nouvelle. La direction a décidé de faire marche arrière en redonnant au club son nom d’origine, avant la fusion avec Fosses-la-Ville. "UR" est donc de retour dans la dénomination du matricule 156 qui redevient officiellement l’UR Namur. Le logo va aussi changer et les supporters auront leur mot à dire. Sur bases des propositions envoyées par mail (marketing@unionnamur.be) un vote désignera le logo le plus plébiscité.