"On visait la victoire et on s’offre un joli bonus", lance Abel Perveux. Avec 18 unités dans l’escarcelle, les Rochefortois, qui doivent encore recevoir Clermont avant de visiter Presgaux, ont déjà un pied et un orteil sur la place St-Aubain. Pour Senzeilles, qui pointe à la troisième place, pas de panique. La bande à Gobron devrait profiter des deux derniers affrontements contre Presgaux et Villers pour assurer la qualification.

Les Rochefortois, qui ont perdu Halin sur blessure, à 6-3, n’ont fait qu’une bouchée des Senzeillois, qui devaient composer sans Eddy Charloteaux. Blessé à l’épaule, Gobron descendait en devanture au cours de la première armure. Les "Bleus" annonçaient d’emblée la couleur et s’isolaient à 3-0 et 5-1. Sous l’impulsion de Dussard, les visiteurs faisaient illusion à 5-3, avant de subir la loi des Rochefortois. Le trio de frappe formé de Nico Schmit, Marion et Alexis Perveux, se déchaînait sur le rectangle pour s’envoler à 11-3. Gaëtan Charloteaux, au service, mettait les frappeurs en difficulté pour sauver un dernier jeu (11-4). Et pour conclure, Nicolas Schmit fouettait entre les perches à 40-40. À 12-4, 40-40, Marion l’imitait. Une belle victoire en vue de la balle du Gouverneur.

Planois, qui devait composer sans Van Nuffelen, qui vient d’être papa d’un petit garçon, a réussi l’essentiel en s’imposant face à Clermont. "Ce fut une lutte très disputée, avoue Claude Roels. À 11-11, Doucet sur le tamis nous a replacés devant et Nathan auteur de deux rechas entre les perches a clôturé: 13-11. Avec ce succès, on reste dans la course à la qualification. Il nous faudra aller vaincre St-Marc sur son ballodrome. Une tâche qui s’annonce délicate." Un duel des frères Haubruge qui s’annonce explosif.

Les Biesmois devront aussi attendre les résultats de Warnant qui n’aura pas droit à l’erreur face à Vodelée et St-Denis.

Dans le bas du classement, Presgaux a joué avec son bonheur face à St-Denis. "On envisageait les trois points au repos, alors qu’on menait 7-2, avoue Julien Froment. Mais notre seconde armure fut catastrophique avec deux voire trois livrées hors cadre par jeu. St-Denis est revenu à 10-9 et 12-11 sans pouvoir conclure."

Villers-le-Gambon 13 – Vodelée 4

Précieuse victoire à trois points pour Villers-le-Gambon qui a survolé le duel contre Vodelée. "Avec le retour de Christophe Vander Elst au petit milieu, nous avons pu compter sur un trio de frappe performant", confie Jacky Godart.

Après cinq revers de rang sans point, Villers-le-Gambon a stoppé l’hémorragie en raflant la totalité de l’enjeu face à Vodelée, qui devait composer sans Gerboux. Les Villersois, qui laissaient Fouarge sur le banc, retrouvaient Vander Elst au petit milieu, Collignon assurant le fond. Après avoir concédé le jeu initial, les visités, plus puissants sur le rectangle, alignaient les jeux pour filer à 6-1 et 7-2 au repos. Les Vodeléens revenaient à 8-4, avant de baisser pavillon. "Avec Vander Elst au petit, on a retrouvé un frappeur, précise Jacky Godart. Arnaud compte 10 rechas entre les perches et Christophe 6. On a aussi retrouvé un esprit d’équipe. Jaumotte et Kopowitch ont également surmonté le livreur adverse. Sur le tamis, nous n’avons commis que cinq fautes, pour dix à nos invités."