Emmenés par N. Pairoux et Mansour, au rechas, et Dufour, à l’envoi, les Walhérois mènent 7-2 à la pause. La paire Mahy-Dooms relance le suspense en inscrivant 10-4, avant de repartir bredouille.

Havrenne 7 – Meux 13

Les Meutis profitent des erreurs de leurs hôtes, privés de Jaumotte, blessé, pour se détacher à 3-6. À 4-6, Troonen est remplacé par Moreau, tandis que Zicot occupe le fond. Sous la houlette de Bihay et Lavis, les Rochefortois accrochent le point à 6-9.

Maubeuge 13 – Clermont 6

Les Français virent au repos à 7-3. Via Stoupy, les visiteurs parviennent à sauver la mise à 10-5. Plus réguliers et supérieurs dans les petits coups, les visités signent une victoire collective.

Thy-Thuillies 13 – Purnode 11

Les visités menaient la danse au premier acte (7-5). À 8-7, Macor, victime de crampes, était remplacé par Lambiotte. Avec Lurkin et Dubois, les "Brasseurs" menaient 10-11, avant d’abdiquer.

Miavoye 13 – Clermont 6

Sous l’impulsion de N. Pairoux épaulé par Mansour et Merveille, les visités se détachent à 4-1, 7-3 et 9-3. Grâce à Buidin, les Clermontois sauvent in extremis le point à 12-5. À 5-2, Dufour remplaça Damien Pairoux, mis à l’honneur pour fêter son anniversaire.

Meux 13 – Sart A 3

Les Sartois font illusion en menant 1-2, puis s’effondrent. Emmenés par Zicot et Joaris, avec la complicité de Dumont au fond, les Meutois livrent une lutte référence pour faire carton plein (7-2, 7-3, 13-3).

Purnode 3 – Maubeuge 13

Purnode fait illusion jusqu’à 2-1, puis s’effondre. "Le tournant survint 2-4, quand on loupa deux jeux de 40 à 2", commente Mike Denis.

Sart B 11 – Havrenne 13

Les jeux vont en partage jusqu’à 11-11. En sollicitant souvent la devanture, les Rochefortois font la différence, avec le répondant de Frérotte et Hautot. Dans les rangs visités, Cornet et Mahy ont relevé le gant.