Mont-Gauthier s'incline face à Kerksken, la logique respectée pour la Grand-Place

Mont-Gauthier 4 - Kerksken 13

Mont-Gauthier, qui s’alignait sans Fiasse, blessé, loupait le début de lutte, avec huit livrées fautives. Tout bénéfice pour Kerksken qui filait à 0-3, sans devoir forcer son talent. Van Impe se faisait siffler au tamis à 40-40 et offrait le premier jeu aux visités. À 40-40, Dochier servait entre les perches et relançait les Alostois, qui s’envolaient à 1-6 sur une livrée entre les perches de Monnier. Dooms au service, poussait Nantel à la faute et reboostait les "Bleus", qui revenaient à 3-6 sur les livrées de Tristan Schmit et à 4-6 sur une livrée fautive de Dochier à 40 partout. À la reprise, Brassart remplaçait Van Impe et retrouvait sa place au petit milieu. Mont-Gauthier retombait dans ses travers au service et ne pouvait freiner la chevauchée alostoise.

Thieulain 13 - Maubeuge 10

Thieulain a donc confirmé, face aux "Nordistes" de Maubeuge, sa mainmise sur le championnat en signant un dixième succès en autant de sorties (et seulement cinq unités perdues). William Cassart a, certes, sorti le grand jeu en première mi-temps (6-7). Une outre de Dupont à 40 à 2 dans le jeu de reprise lançait les "Canaris". Maubeuge revenait de 10-7 à 10-10. Les Leuzois modifiaient alors leurs batteries. Becq descendait au petit milieu, Dupont et Métayer reculaient d’un rang et le dernier nommé emballait l’affaire de la grande frappe en signant deux rechas stratosphériques, qui venaient à bout de la résistance française.

Le 23 juillet prochain, à Bruxelles, Thieulain affrontera Maubeuge en demi-finale et les deux teams flandriens croiseront le fer.

Pour ce qui est des play-down et la 9e place à éviter, le suspense augmente encore d’un cran. Ils sont désormais trois à compter le même nombre de points, uniquement départagés par le nombre de victoires.