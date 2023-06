Joachim Libois impressionne parmi les pros

14h30, le départ est donné tout près de "The Flow". Contrairement aux autres éditions, il ne s’agit plus de faire un tour complet de l’île, mais un aller-retour, afin de permettre au public d’assister à la totalité de l’épreuve. Les élites s’élancent, suivis, cinq minutes plus tard, des autres athlètes. Le Français Anthony Pujades est le premier à sortir de l’eau. Une position qu’il ne gardera finalement pas longtemps. Rattrapé sur le parcours vélo, il cède la pole position à Felix Forissier. Ce dernier n’est pas près d’oublier sa première expérience à Namur, puisqu’il s’impose avec plus de trois minutes d’avance et décroche le titre européen. "Namur, c’est une course incroyable. Le parcours, l’ambiance, les Belges, la variété des surfaces proposées. Je suis super-content de cette victoire", souffle le vainqueur. Si le premier Belge n’est autre que Sébastien Carabin, 11e de l’épreuve, le premier Namurois est Joachim Libois. L’athlète du TriGT, bien préparé pour cette épreuve, impressionne avec une superbe 23e place, parmi le gratin mondial de la discipline. "Je rêvais d’un top 40 avant la course, mais jamais je n’aurais imaginé ce classement. Je suis satisfait, malgré une erreur durant le parcours vélo se soldant par une chute, et une autre qui me fait perdre mes bidons. Cette place de premier Namurois, c’est la cerise sur le gâteau." L’Andennais n’était pas au bout de ses bonnes surprises puisque ce résultat lui ouvrait la porte du short track du lendemain.

Dans la course féminine, la sympathique Suissesse Loanne Duvoisin s’imposa avec beaucoup d’émotions devant sa meilleure amie, Sandra Mairhofer, et la Française Alizée Paties. "Ce titre, c’est juste incroyable. C’était un de mes grands objectifs, mais le niveau était très relevé. Sortie tellement loin de l’eau, je n’y croyais pas, mais je suis très heureuse de ce résultat", racontait – elle. La première Namuroise était aussi la première Belge. Comme lors des précédentes éditions, Mandy Dammekens, alignée dans la catégorie des élites, se montra la plus rapide. L’athlète du TNT boucla l’épreuve à la 20e position chez les élites dames.