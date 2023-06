Fisher: 40 h de trajet pour donner sa roue !

Au final, après un très bon début de course et une encourageante 45e place à la sortie de l’eau, Tom entame sa remontada. Il se retrouve avec Ruben Rusafa, finalement troisième de la course, au moment où il crève. Aidé par un autre athlète, qui lui lance le nécessaire pour réparer, il perd près d’une demi-heure, mais repart de plus belle.

Quelques kilomètres plus tard, ce même athlète se retrouve à son tour sur le côté, n’ayant plus de quoi réparer. Tom s’arrête et lui donne ses roues, pour lui permettre de finir la course. "Je me sentais si fort. Je suis déçu, mais cette course me rappelle que tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Il s’agit maintenant de profiter du voyage, des quatre mois que je m’apprête à vivre en Europe, pour l’entraînement et les compétitions Xterra, et de me créer des souvenirs inoubliables. La prochaine course, je pourrai prouver que j’ai ce qu’il faut pour me mêler au top 10", prévient l’Australien.