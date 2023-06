Des courses annexes pour tous les goûts

Outre le Championnat d’Europe, qui était aussi la troisième manche de la Coupe du Monde, et le Xterra Découverte, l’événement, qui s’étalait sur deux jours cette année, proposait bien d’autres épreuves. Il se veut plus accessible, plus populaire, et le "MFET" a donc vu le jour. Les initiales signifient "My First Experience Triathlon". Sur cette distance, la victoire est revenue à Caroline Aoust. Le triathlon "Rookie" était quant à lui accessible aux jeunes de 14 à 16 ans. Axel Hermans et Julie Vandenbussche se sont montrés les meilleurs. Pour les moins friands de natation, il existe également le duathlon mini-kids, le duathlon kids, le duathlon découverte et, enfin, le duathlon longue distance. Sur cette dernière épreuve, les deux plus rapides ont été Jelle De Bock et Laura Defour. À peine 24 h après l’Xterra, les 20 premiers pros de la Coupe du Monde et les 5 meilleurs classés du samedi en dehors de ce ranking (ce qui a permis à Libois d’en être) s’alignaient au "Short Track", une épreuve de 400 de natation, 7,3 kilomètres de VTT et 2,6 kilomètres de trail, remportée par Arthur Forissier et Sandra Mairhofer.