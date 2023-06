Coquelle, de Meux au sable de Nazaré

Le Meutis Jonathan Coquelle a plus d’une corde à son arc. Après le Teqball (il est champion de Belgique), le médian des Verts s’attaque à une autre discipline. Actuellement au Portugal, il entame ce lundi matin la Coupe d’Europe de beach soccer. " Je joue avec la NewTeam Brussels, le club belge le plus titré dans la discipline , explique Jona, depuis le sable chaud de Nazaré. On a le droit d’aligner quatre étrangers dans le noyau de douze (1 gardien et 3 joueurs) et on s’est donc renforcé avec l’apport d’un gardien français et de trois internationaux espagnols ."