Anhée: un groupe de qualité ambitieux

Pour ce retour en P1, tous les joueurs ont rempilé, à l’exception de Luis Santos qui souhaitait davantage de temps de jeu et qui est parti en P3 à la RUS Dinantaise. "C’est la preuve qu’ils se plaisent bien", confie Éric Jonckers. Les Mosans sont donc restés discrets sur le marché des transferts. "Nous avons recruté un deuxième gardien, Axel Becker (Gedinne B), deux arrières avec Jonathan Kilewuka (Malonne) et Noa Marchal (Onhaye B) et un médian, François Weynant (US Dinantaise)."

Le club qui a déjà connu deux montées parmi l’élite espère cette fois y rester. "Le maintien reste bien évidemment l’objectif, avoue le président. Il y a de la qualité et les joueurs doivent croire en leurs capacités." Éric Jonckers, le coach, qui entame sa quatrième saison chez les Orangés, se montre ambitieux. "On doit viser le bas de la colonne de gauche et le haut de la colonne de droite, entre la huitième et la dixième place."

L’équipe B, qui milite en P4 sous la houlette de Cédric Chapelle, vise le tour final. "Alors qu’à mi-championnat, nous étions dans le top 4, on termine à la septième place... Une grosse déception ! Plusieurs joueurs ont carrément laissé tomber. Nous avons dès lors étoffé le noyau et saluons les retours de Morgan Mazuin et Michaël Pirson, deux joueurs d’expérience qui vont guider et encadrer les jeunes U19 qui frappent à la porte de l’équipe première. On a également recruté un gardien, Sébastien Fichefet. Je disposerai d’un groupe plus homogène et compétitif."