Menés 6-8, les "Gadis" retrouvaient des couleurs via Romuald Denis, pour enfin renverser la vapeur (9-8). Ninove, plus performant à la frappe, reprenait l’avance à 9-10 et, après avoir concédé une dernière égalité, filait au but.

"Comme à Œudeghien, on a manqué de combativité, déplore Gaëtan Gravar. Le foncier flandrien a fait la lutte de sa vie et a tout ramené. Ce qui fut loin d’être le cas chez nous."