Soulier d’or: les travailleurs de l’ombre dans la lumière

Le Soulier d’or de D3 ACFF a sacré un routinier des séries nationales en la personne de Pierre-Alain "Sapin" Laloux. Le défenseur de l’Union Rochefortoise s’en étonnait ouvertement. "Vu la saison de Mathieu (Cornet) , il le méritait entièrement. On aurait pu le donner à beaucoup de joueurs de l’équipe. Mais c’est sans doute le signe que j’ai bien bossé." Laloux ne se trompait pas car son coéquipier, meilleur buteur de la série avec 24 buts figurait dans la short list du jury, au même titre que son capitaine Dylan Remy, véritable moteur de l’équipe championne.

En D2 ACFF, c’est Lucas Baudot qui a reçu le titre de joueur de la saison des mains de l’ancien arbitre international Amand Ancion. "C’est un des plus fair-play de l’équipe", soufflait celui qui est toujours observateur des referees dans le foot pro. Et le milieu défensif de l’Union Namur le confirmait dès ses premiers mots. "C’est une fierté de voir des joueurs défensifs aussi récompensés, avoue Lucas. Mais, comme à Rochefort (NDLR: et on serait tenté de dire même encore plus chez les Merles) , il y a 5, 6 ou 7 joueurs qui auraient pu l’avoir." On pense à Lwangi, à Dheur, à Ghaddari ou à Eloy…

Grégoire Martin (Arquet), plus décisif

En P1, le titre de meilleur joueur ne pouvait pas échapper à un Vedrinois. Jean Mathieu ou Grégoire Martin ? Le plus décisif a finalement été sacré. En vacances, Grégoire Martin n’a pas su se présenter. Son coéquipier Florent Gillet l’a fait pour lui. "C’est mérité je pense, insiste le gardien d’Arquet. En jouant en 8, Greg a délivré un paquet d’assists et s’est montré décisif dans les moments chauds. Il était attendu en venant de D3 et il a assuré, comme Jean d’ailleurs."

Au rayon des entraîneurs, le choix ne fut pas facile non plus entre Denis Sulejman et ses confrères de Loyers et du Condrusien. Jean-François Beguin et Damien Trimboli ont offert une belle résistance au coach d’Arquet parmi les votants. Mais les deux montées consécutives de Vedrin ont fait pencher la balance en faveur de l’ancien médian. "Être champion deux années de suite, c’est superbe. Maintenant, les choses sérieuses commencent, sourit Denis tout en prévenant. Ce n’est pas dans ma philosophie de jouer le maintien !"

«Ce trophée devrait être remis à tous les arbitres»

Clément Dubuc, sacré Sifflet d'or en P1. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

La soirée aura récompensé de nombreux acteurs qui graviront un échelon lors de la future saison. Et cela ne concerne pas que les joueurs ou coaches. L’arbitre de l’année en P1 est le jeune Clément Dubuc, invité à officier en D3 dès le prochain exercice. «C’est ma première récompense en tant qu’arbitre, et c’était aussi ma première saison en P1, sourit le Nismois de 20 ans qui aura donc fait un passage éclair dans notre province. En D3, le jeu sera peut-être différent, je verrai de nouvelles équipes, mais je ne me mets pas de pression.» L’ancien pongiste, qui a commencé l’arbitrage il y a 5 ans, était surpris de repartir avec une coupe. «Ce trophée devrait être remis à tous les arbitres, confie-t-il. On est de moins en moins sur les terrains, il faut du courage.»

Les Dames d'Andenne sont championnes de P1 et joueront en Nationale la saison prochaine. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

De montée, il en était aussi question avec les filles d’Andenne, mises à l’honneur pour le titre de P1 Dames… qui les envoit en nationale. Un drôle de doublé pour la coach andennaise Valentine Hannecart. «La saison prochaine, je jouerai avec Loyers et j’entraînerai Andenne, dit-elle. La montée? Si on ne la tente pas cette année, on ne la tentera jamais… L’équipe n’a connu aucune défaite et n’a encaissé que 9 goals en championnat !»

Mauléon : «Ma première saison référence»

Le Loyersois Elliot Mauléon est sacré meilleur jeune de la P1 après une saison très aboutie. Un Defays qui remet un prix à un Mauléon, ça rappelle de bons vieux souvenirs aux Namurois. Mais c’est le trophée du meilleur jeune de la P1 que Frank a remis à Elliot, le fils de Michel. Le Loyersois n’est pas un novice de la série mais il vient d’y disputer sa saison la plus aboutie. «C’était la dernière année que je pouvais prétendre à ce titre de meilleur jeune, rigole Elliot. Et c’est évidemment super chouette même si la récompense est avant tout collective. On ne dispute pas une bonne saison si le groupe ne suit pas derrière. C’est sûr que ça restera ma première saison référence chez les adultes. Il y avait eu les deux ans de Covid puis une sérieuse blessure l’an passé qui m’avait privé d’une bonne partie de la saison. C’est la première fois que je joue quasiment tous les matchs. Dommage le dénouement mais Arquet mérite son titre.»

Le trophée à peine en main, le Loyersois devait filer à Ciney pour tenter de gagner une autre Coupe, en futsal cette fois puisqu’il disputait la Super Coupe avec son équipe de Bois-de-Villers face à Seilles, que les pensionnaires de P2 ont laissé filer au champion de P1 sur le score de 8-1. "J'ai quand même eu une deuxième coupe, sourit Elliot. Celle du finaliste."

Un autre Loyersois aurait aussi mérité une récompense individuelle. Avec 11 clean sheet, le portier loyersois Thibault Salmon n’est pas étranger à la grosse saison des Bleus. Il termine sur le podium, juste derrière le gardien dinantais Cyril Delaite (10 clean sheets), sacré Gant d’or pour la régularité de ses prestations.

Le palmarès 2022-2023

Meilleur jeune : Elliot Mauléon (Loyers)

Soulier d’or P1 : Grégoire Martin (Arquet)

Gant d’or : Cyril Delaite (Dinant)

Soulier d’or D3 : Pierre-Alain Laloux (Rochefort)

Soulier d’or D2 : Lucas Baudot (UR Namur)

Meilleur arbitre : Clément Dubuc

Meilleur entraîneur : Denis Sulejman (Arquet)

Meilleur buteur : Florian Fromont (Spy)

Trophée de la régularité : Thy-le-Château A (P3C)