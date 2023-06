N3 et N1: Double choc à Mont-Gauthier ce samedi après-midi!

"C’est un déplacement compliqué, d’autant qu’Eddy Charloteaux, en raison d’une pubalgie, ne peut jouer, avoue Laurent Gobron, le capitaine senzeillois qui souffre de problèmes à l’épaule. L’an dernier, on était revenu sans point. Cette fois, on espère accrocher les six jeux. Pour la qualification pour Namur, il nous restera Saint-Denis et Villers."

Dans le camp local, on est confiant. "Depuis notre seul revers à Warnant, nous sommes dans une bonne spirale, précisent Abel Perveux et Benoît Halin. Sur notre ballodrome, on vise bien évidemment la victoire afin de préserver notre brevet d’invincibilité. Il faudra, comme lors des dernières luttes, respecter au maximum les lignes sans vouloir viser l’exploit."

À 16 heures, l’équipe fanion, qui vise le top 8, accueille Kerksken. Un duel explosif. Les Alostois, où Benjamin Dochier a retrouvé sa place au grand milieu, ont recruté Grégory Van Impe pour le petit milieu et Tanguy Willaert en devanture. Un cinq qui, à l’exception d’un lourd revers face à Thieulain, surfe sur la vague du succès et reste le principal rival des Canaris pour le titre national. Kerksken est une équipe qui propose souvent du grand spectacle, notamment au contre-rechas. Avis aux amateurs de belles luttes.

"Nous sommes toujours invaincus à la maison, lance Tristan Schmit. Et le rester ne sera pas simple. La saison dernière, nous avions signé un exploit en triomphant sur le score de 13-9. Dans un premier temps, on visera les six jeux. Pour la suite, il faudra être performant sur le rectangle car les Alostois sont particulièrement bien armés au service." Nul doute que le spectacle sera au rendez-vous.

En Nationale 2, Aisemont, toujours privé de Kévin Bouchat, reçoit Ninove, pour clôturer le premier tour. Après la défaite à Oeudeghien, les Gadis doivent une revanche à leurs supporters.

En N3, on suivra aussi Villers-le-Gambon-Vodelée. Les Villersois, qui restent sur cinq revers sans point, doivent stopper l’hémorragie face à des Vodeléens qui comptent déjà deux succès.