Le circuit de Taillette fait recette près de la frontière

Le moto-club français de Taillette est situé près de la frontière Belge. Le circuit se trouve même sur la frontière franco-Belge, à Taillette/Cul-des-Sarts, et est ouvert aux entraînements les mercredi samedi et dimanche. De nombreux pilotes belges, malheureusement en mal de circuit, viennent y poser leurs roues. Ce dimanche 11 juin, un motocross international y regroupera de nombreux pilotes internationaux dont plusieurs très bons pilotes belges. Parmi ceux-ci, il y aura le meilleur pilote tout terrain belge et habitant Nismes, Antoine Magain, pilote d’usine de la marque française Sherco, champion de Belgique, de France, d’Espagne, actuellement 4e du championnat du monde 2023 d’enduro GP, plusieurs fois sur les podiums des championnats du monde, vainqueur de la Chinelle et qui revient de la tournée Finlande, Suéde. C’est certainement la seule fois que les passionnés de motocross et d’enduro, pourront le voir dans ses œuvres! À ses côtés s’alignera Tim Louis pilote belge d’enduro en championnat du monde, actuellement 4e en Open, champion de Belgique de motocross inter en MX2, ainsi que Daymond Martens, vainqueur de l’enduropale du Touquet en 2019 ou encore Mathéo Puffet champion de France junior des courses sur sable et 4e de l’enduro du Touquet. A cela s’ajoute les pilotes inter Français et Suisses internationaux. Bref un magnifique plateau qui augure de belles passe d’armes sur le circuit des buttes de Beauregard, très spectaculaire... Le tout pour une entrée modique de 8€.