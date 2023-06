Gendebien, nouveau renfort namurois

Après avoir transféré quatre "promesses" (Besson, Herman, Sbaa et Api), Namur a concrétisé la venue d’un joueur confirmé de Nationale 1 en attirant le médian liégeois Florian Gendebien, en fin de contrat chez les Sang et Marine. À 25 ans, le joueur passé par Huy, Heist et Visé revient d’une sérieuse blessure au tendon d’Achille suivie d’un souci au genou. Mais ses problèmes physiques sont derrière lui. Il est d’ailleurs actuellement en pleine randonnée au Mexique. «Je suis surtout en vacances, rigole le médian, difficilement joignable avec les 7h de décalage horaire. Mais je suis opérationnel depuis quelques mois déjà, j’ai même marqué contre le sporting à mon retour. Je suis bien !» Liège va beaucoup se renforcer pour évoluer en Challenger Pro League et Florian préfère rester en N1 pour avoir plus de chance de jouer.