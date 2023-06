Balle pelote (Promotion C): Miavoye a une belle carte à jouer

"Effectivement, avec en plus le retour de Saïd Mansour, nous avons une belle carte à jouer. Mais on évitera toutefois l’excès de confiance pour ne pas tomber dans un piège, avance Damien Pairoux. La victoire à Meux a boosté le moral. On jouera lutte par lutte sans pression en respectant nos adversaires. J’observe que tout le monde peut battre tout le monde."