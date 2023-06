Florian Fromont (Spy) sacré meilleur buteur de P1 namuroise: "Mon premier trophée individuel, mais que je dois à tout un groupe"

Un quadruplé par mi-temps

"Je me suis mis un peu de pression. Quand le championnat a commencé, j’avais le record de Jérôme dans un coin de la tête, mais je préférais ne pas trop en parler à l’époque", admet Florian Fromont. Après 10 matches tout de même, il totalisait déjà 17 réalisations, dont cinq doublés et deux triplés. "Puis j’ai connu un petit creux." Qui n’a guère duré longtemps. Aux deux-tiers du championnat, Fromont caracolait toujours en haut du classement avec 30 buts à son actif (grâce à cinq doublés et un triplé supplémentaires). "Une fois cette barre franchie, je savais qu’il me restait 10 matches pour mettre autant de buts. Mais de nouveau, je me suis mis à moins marquer."

C’est lors de l’avant-dernière journée que tout s’est "débloqué" avec un spectaculaire octuplé face à Flavion. "Ces 8 goals ont été un gros soulagement ! À la mi-temps, j’avais déjà mis 4 buts, se souvient le joueur de 24 ans. Il me restait 45 minutes pour en remettre 4 et battre le record. Et toute l’équipe a travaillé pour que j’y arrive. À la pause, le coach a remonté les joueurs dans ce sens pour qu’ils m’aident à marquer encore. Eddy (Broos) m’avait dit en début de saison qu’il ferait tout pour que je sois le meilleur buteur de la série… Il y est arrivé ! Et je ne peux que le remercier, tout comme mes coéquipiers, d’avoir rendu ce titre possible et de m’avoir offert mon premier trophée individuel."

Qui se savourera en famille avec le petit frère, Lukas, un autre pion de l’échiquier jemeppois cette saison. "On a joué ensemble pour la première fois en équipe première quand on est arrivé à Andenne, où Lukas est vite devenu titulaire, souligne son grand frère. Ça facilite les ententes sur le terrain. Il connaît mes appels, ça aide pour marquer. Mais il y a d’autres joueurs que mon frère qui m’ont donné des assists à Spy… Bryan Delvigne a l’expérience pour savoir où mettre une passe décisive et Florent Autequitte a l’art d’envoyer des petits ballons au-dessus de la défense qui m’ont offert quelques buts."

Bientôt un nouveau duel Fromont/Claude ?

Le goleador de Spy l’assure: il n’y avait pas de revanche sur la saison d’avant. "Jérôme Claude est un top attaquant. Il avait réussi une superbe année en P1. Cette fois, ça a été mon tour." On se réjouit d’observer à nouveau ces deux-là "face à face" la saison prochaine, puisque Florian Fromont sera de retour à Manage, qui devrait se retrouver dans la même série que Ciney en D3 ACFF.

"J’étais assez jeune lors de mon premier passage à Manage, et je n’étais pas encore prêt pour m’imposer en D3, reconnaît Florian. Ces deux ans en P1 namuroise m’ont permis de prendre confiance, d’enchaîner les matches et de marquer des buts. Je retiendrai de cette année le titre de meilleur buteur avec le record, mais aussi la Coupe que nous avons gagnée. Des 11 titulaires face au Condrusien, très peu restent à Spy. On avait à cœur de rentrer dans l’histoire du club avant de partir." Pour Florian, c’est mission accomplie. Et plutôt 41 fois qu’une.

Les meilleurs buteurs - Le top 19 de la saison 2022-2023

41 buts

F. Fromont (Spy)

27 buts

Boutgmi (Loyers)

25 buts

Francotte (Grand-Leez)

20 buts

Jonckers (Arquet)

17 buts

Rigo (Andenne), Martin (Arquet)

16 buts

Am. Lotte (Biesme), Zingle (Flavion-Morialmé)

14 buts

S. Pirson (Fernelmont-Hemptinne), Delcorps (Meux B)

13 buts

Pierard (Chevetogne), Godfroid (Condrusien)

12 buts

François (Biesme), Bukran (Condrusien), Dea. Bajraktari (Meux B)

11 buts

Sprimont (Évelette-Jallet), Leclercq (Haversin)

10 buts

A. Mathieu (Arquet), Trigaux (Grand-Leez)

9 buts

Diskeuve (Beauraing), Servidio (Biesme), Wauquaire (Grand-Leez)

8 buts

Mamona (Andenne), Cordioli (Beauraing), Ar. Defays (Condrusien), S. Sacré (Fernelmont-Hemptinne), Hendrick (Flavion-Morialmé), Tadjenant (Loyers), Boudin (Nismes)

7 buts

M. Lambert (Biesme), De Bona et Desille (Chevetogne), Kleinkenberg et Kosova (Condrusien), Monteleone (Évelette-Jallet), Lorent (Fernelmont-Hemptinne), Collard (Loyers), Lengelé et Verstraete (Spy), S. Leyssens (Union Dinantaise)

6 buts

Nzinga et Vanderreycken (Arquet), Mollet et Digiugno (Biesme), Grégoire (Chevetogne), Tricnaux (Haversin), de Fraipont (Loyers), B. Fraiture (Nismes), Capouet, Colot et Loriers (Union Dinantaise)

5 buts

Avci (Arquet), Ansiaux et T. De Becker (Beauraing), Dubois et T. Graulus (Biesme), Legros et E. Vestens (Condrusien), Guidon et Wauquaire (Fernelmont-Hemptinne), Quevrin (Grand-Leez), Mandil, Mathy et Richir (Loyers), Ghazi, Horé, Nava Fernandes et Sanchez Manjon (Nismes), Delvigne et L. Fromont (Spy), Akandja et Lucca (Union Dinantaise)

4 buts

Nowakowski (Andenne), Fallon (Beauraing), Dechamps (Biesme), Sevrin et Simon (Chevetogne), Henrot et Kouadio (Condrusien), Dethinne (Évelette-Jallet), Kulkens, Lakhouil, Preudhomme et K. Sacré (Fernelmont-Hemptinne), Barry, Boreux et Ligot (Grand-Leez), Koné (Haversin), Mauléon (Loyers), Farikou, Moors et Toussaint (Meux B), Broutin (Nismes), Willot (Union Dinantaise)

3 buts

Beaujean, Dujardin et Es-Shimi (Andenne), Mpia Massa (Arquet), L. Graulus et Nitelet (Biesme), Cappelle et Puerta Lopez (Chevetogne), Nijskens (Condrusien), Aarab, Marino et Ntwali (Évelette-Jallet), G. Pirson (Fernelmont-Hemptinne), Collart (Flavion-Morialmé), Beguin et Longin (Grand-Leez), Solot (Haversin), B. Dhyne (Meux B), M. Fraiture (Nismes), Sustendael (Spy), Benassy (Union Dinantaise)

2 buts

Bongiovanni et Landu Tubi (Andenne), Demoulin, Labeau et J. Mathieu (Arquet), M. Dasty (Beauraing), Fabris et Lisot (Biesme), Dubois, Ergot et L. & P. Minon (Chevetogne), Gillet et L. Warzée (Condrusien), Horion (Évelette-Jallet), Leroy et Vanmackelbergh (Flavion-Morialmé), Boigelot et Piazzalunga (Grand-Leez), Pellegrino (Haversin), Dandoy et De Geest (Loyers), Cloots et Van Vyve (Meux B), Houche (Nismes), Autequitte, Fournier et Rhatay (Spy), Herman et Nazé (Union Dinantaise)