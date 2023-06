D3 ACFF: tous les Namurois réunis dans la série A

L’ACFF n’a pas dû trancher parmi les clubs namurois cette année au moment de composer les deux séries de D3. Avec dix clubs liégeois et six luxembourgeois, il paraissait évidemment que les Namurois évolueraient ensemble dans l’autre série avec Braine, Flénu, Jodoigne, Perwez, le Crossing, Monceau, Belœil, St-Symphorien, Manage et le Pays-Vert.