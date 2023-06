Pour sa 3e édition, la Carillon Trail fait peau neuve, samedi à Beauraing, avec un nouveau concept. C’est fini les boucles ! Les parcours de 7, 13 et 26 kilomètres, prévus à 18h pour les distances plus courtes et à 17h pour la longue, sortent du parc communal (tout en y démarrant) pour découvrir de nouveaux passages.

Relais de la Flache

Ce samedi 10 juin, à Flawinne, place à une nouvelle épreuve avec le relais de la Flache. Le premier relayeur s’élance pour 5 kilomètres à 14h30, avant de passer le relais au deuxième, pour 8 kilomètres. Ils terminent ensuite ensemble avec 4 derniers kilomètres.

Trail du Viroin

Le parc de Viroinval redevient, comme chaque année, le site de départ du trail du Viroin, ce samedi. Le départ du plus long parcours de 44 kilomètres ouvrira la fête, dès 9h, avant celui de 35 kilomètres prévu à 10h, celui de 20 kilomètres à 11h et enfin celui de 9 kilomètres à 12h.

Xterra Belgique

De retour sur l’esplanade de la citadelle de Namur, la 7e édition de l’Xterra Belgique est très attendue ce week-end. Les premières épreuves sont prévues dès 9h samedi, avec en point d’orgue l’épreuve phare du championnat d’Europe du label Xterra à 14h30. Habituellement disputé sur une seule journée, cette fois l’Xterra sera encore actif le dimanche, au rythme notamment de compétitions "sprint" avec les meilleurs de la discipline.