P1 et P3, mais aussi U19 et U17... Le Condrusien fera la part belle à ses jeunes la saison prochaine (photos)

L'équipe fanion condrusienne sera toujours coachée par Damien Trimboli la saison prochaine en P1. Vincent Pirson sera toujours son adjoint en charge de la préparation physique et Blaise Fonteijne s'occupera toujours des gardiens. ©EdA - Max Lavis

Du côté de la P1, Damien Trimboli et son équipe vont tenter de faire aussi bien. "Après des débuts compliqués, nous avons livré une bonne saison. L’objectif restera le même, à savoir le tour final et un bon parcours en Coupe. Je partirai avec un noyau de 19 joueurs, a annoncé Damien. Quatre arrivées ont été actées et viendront remplacer les joueurs partis. Il n’y aura pas d’autres transferts. J’aime travailler avec les jeunes, ce qui tombe bien car j’en ai la possibilité ici." Les joueurs de Damien Trimboli partiront en stage à Erpion le week-end du 21 juillet. Ils disputeront un match amical sur place. D’autres amicaux sont encore prévus avant l’entrée en lice en Coupes, de Belgique et de la province.

Les renforts de la P1 : Lenny Jottard et Victor Lambrechts (Ciney), Maxime Piraux (Haversin), Florian Dubois (Chevetogne)

"Fini de jouer le tour final, place au titre !"

Yves Vancraen, toujours aux commandes de l'équipe B en P3... Une équipe de plus en plus jeune où les deux plus "anciens" ont 24 ans. ©EdA - Max Lavis

Malchanceuse lors de ses deux dernières saisons avec deux éliminations au tour final, l’équipe B qui milite en P3 sous la houlette de Yves Vancraen, reconduit lui aussi, veut voir plus grand cette saison. "Cela fait un petit temps que nous voulons rejoindre l’échelon supérieur. Chaque année, on dit viser le tour final, mais on sait que ce n’est pas un gage de montée. Cette année, nous allons l’aborder avec ambition, prévient le T1 de l’équipe B. Fini de jouer les accessits et fini de se cacher… Nous allons jouer le titre !" L’entraîneur pourra s’appuyer sur un large vivier de jeunes du cru puisque pas moins de 17 joueurs de son noyau sont issus de l’école des jeunes.

Les renforts de la P3 : Antoine Dils (Aische), Thibault Dubois (Schaltin)

Colin Minet et Victor Debarsy, deux jeunes U17 (montés en U19 la saison passée) et qui s'intégreront à la P3 du Condrusien. ©EdA - Max Lavis

Synergie entre les équipes

Preuve que le club veut mettre l’accent sur la jeunesse, les entraîneurs des équipes U19 (Christophe Pairoux) et U17 (Grégory Minet) étaient aussi présents avec leurs joueurs. La saison prochaine, plusieurs joueurs de ces deux formations auront l’occasion de s’aguerrir et de se frotter aux adultes en participant aux entraînements des équipes premières. "Chaque semaine, certains U19 iront s’entraîner avec la P1. Il en sera de même avec les U17, qui côtoieront les joueurs de la P3", ponctuait le manager sportif hamoisien, non sans avoir eu un mot et une pensée pour les nombreuses forces vives du club, du délégué au responsable terrain en passant par les coordinateurs des jeunes, le(s) CQ et tous les bénévoles, qu'ils soient devant ou derrière le bar de la Plaine d'Hubinne.