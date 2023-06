Léo Montulet : "Le dernier objectif, c’est l’Italie"

Podium inaccessible?

Pour Laurane Sinnesael et Léo Montulet, respectivement 1re et 4e des derniers championnats d’Europe en course classique, ce championnat du monde de sprint (distance courte) à Augsbourg en Bavière ce week-end c’est donc déjà un peu la quille. "Oui en effet, j’y suis surtout pour prendre du plaisir, confie l’Anseremmoise. L e but est bien d’atteindre la finale et d’y jouer son va-tout ensuite, mais je ne me fais pas trop d’illusions pour le podium. Qui sait… On est déjà moins stressées, avec Clémence Hulpiau, pour avoir pratiqué ce bassin de slalom particulièrement agité et piégeux ici en Allemagne un des plus difficiles avec Bratislava je pense… Maxime Richard, notre coach, nous a bien aidées en montrant les bons passages. Même sans être dans le bateau il a l’œil pour nous corriger, c’est rassurant avant les qualifications, on ne va pouvoir que s’améliorer dans nos runs."

Et se relancer pour une dernière compétition. "Pour ma part j’ai eu un peu de mal après ma victoire à l’Euro, le contrecoup a été violent, j’avais du mal à pagayer, mais il paraît que c’est normal selon Maxime, confie Laurane. Le break a fait du bien. Je n’ai pas touché une rame et si j’ai couru le"relais pour la vie"avec une équipe de l’armée qui nous a permis de récolter plus de 50.000€ dimanche dernier, je ne me le serais pas permis avant l’Euro par exemple, qui était mon objectif principal de la saison. C’est aussi la première fois que j’enchaîne deux grandes compétitions internationales. Comme nous ne sommes que deux filles, on ne participera pas à la course par équipes nationales dimanche. Samedi ce sera donc terminé.."

Plutôt la coupe du Monde

Pour Léo Montulet, le dernier grand rendez-vous est programmé une semaine plus tard en Italie. "Pour la dernière manche de Coupe du Monde où il y a une"classique" (longue distance) que j’affectionne particulièrement. Pas question de se blesser ici, je serai donc prudent dans ce bassin. D’autant qu’on a assisté à l’entraînement au retournement du kayak de Maxence Barouh, le Français champion du monde par équipes. Verdict : épaule déboîtée, ça a bien refroidi tout le monde, même si on sait qu’on pratique un sport à risques… Le tout est de bien les mesurer ce que je m’appliquerai à faire tout en visant aussi la finale. Comme Laurane, j’ai subi le même contrecoup après l’Euro, d’autant que j’échoue au pied du podium pour quelques centièmes, c’est difficile mentalement. Mais ça confirme que j’ai le niveau. Je miserai donc tout pour cette fin de saison sur Mezzana (Italie) la semaine prochaine, avec l’aide de Maxime encore. Ensuite, il s’agira de se préparer encore mieux pour la saison prochaine, pas le choix si je veux performer encore plus."