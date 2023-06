Trail de Marche-les-Dames: Renan Gossiaux en Chevalier sur ses terres

À peine une semaine après la Maxi Race d’Annecy, Renan Gossiaux s’est "décrassé" sur 10 kilomètres. Si de jeunes fougueux ont tenté de prendre les commandes en début d’épreuve, le Jambois s’est montré plus intelligent et a fait la différence dans la première difficulté. "C’est une course sur mes terres d’entraînement, organisée par les membres de mon club, Biotrail, et qui met le local et le saisonnier en avant. J’ai attendu la première côte avant de prendre les commandes et de dérouler pour finalement m’imposer avec une confortable avance", raconte Renan. Chez les dames, Aurore Smal a été la plus rapide.

+ Les résultats des 10km

À domicile, Rémy Bastien avait envie de bien faire. Il a installé une grosse allure dès le départ des 22 kilomètres pour montrer ses intentions. Finalement, personne n’a pris le risque de le suivre. "J’ai fait le trou dès le 1er kilomètre en appuyant bien dans la première descente, pour faire la totalité de la course en cavalier seul, ce qui m’a laissé l’occasion de profiter du parcours et de terminer avec près de 10 minutes d’avance sur le deuxième, Xavier Gomez", précise Bastien. Aïcha Mathieu, en forme ces derniers temps, a devancé Eléonore Rubbers et Maëlle Lambert chez les féminines.

+ Les résultats des 22km

Plutôt habitué aux distances plus courtes et en pleine préparation pour un 55 km du côté de Courmayeur, Quentin Van Den Abbeele a été prudent en début d’épreuve de 35 kilomètres, avant de prendre la tête. "Je sentais que les jambes répondaient bien, donc je me suis installé en tête vers le 4e kilomètre. Tout s’est bien passé, jusqu’aux 3 derniers kilomètres. À sec, j’étais un peu déshydraté et je me suis effondré sur la ligne", souffle l’athlète Biotrail.

+ Les résultats des 35km

Chez les dames, c’est une impressionnante 7e place au scratch qu’a décroché Amélie Van Caekenberghe, une athlète d’Ath à la découverte de la région. "J’ai découvert de petits singles, des chemins boisés et des passages atypiques qui font voyager. Je n’ai pas démarré en tête car les jambes ne répondaient pas, sans doute à cause de l’Xterra du week-end dernier. J’ai un peu décéléré, histoire de ne pas me mettre dans le rouge, et c’est vers le 25e kilomètre que j’ai appris que les deux premières, Margaux Pepinster et Anaïs Oulukoff, étaient à peine à 100 mètres. Finalement, j’ai pris les commandes, toujours méfiante, avant de décrocher la première place", clôture Amélie.