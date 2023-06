Saison 2023-2024: Les séries provinciales provisoires ont été dévoilées

Quelques nouvelles formations ont fait leur apparition dans ces séries provisoires, alors que d’autres ont disparu. On note ainsi l’arrivée de 9 nouveaux teams en quatrième provinciale suite à la création (ou le retour) des équipes B d’Andenne, de Floreffe, d’Auvelais, de Lesve, de Saint-Gérard, de Temploux, d’Onoz, de Han-sur-Lesse et de Houyet B. À l’inverse, Couvin-Mariembourg B et l’Union Namur B ont disparu des radars, tout comme Molignée, Sorée, Gimnée-Mazée et les deux équipes de Namêche, qui avaient tous les cinq déclaré forfait (très) rapidement lors de la défunte saison.

Chez les dames, la P1 sera composée de 12 équipes tandis que les 19 formations inscrites en P2 seront réparties en une série de 10 (P2A) et une série de 9 (P2B). Moustier et Auvelais, qui avaient eux aussi abandonné en cours de saison 2022-2023, ne font plus partie de l’exercice provincial féminin namurois. Particularité cette année, vu les deux forfaits cités, il n’y a pas eu de descendante de la P1 vers la P2. Outre la montée d’Andenne vers les séries nationales, on note les arrivées au sein de l’élite provinciale des Biesmoises, des Philippevillaines et des Lignardes. Autres disparations, en P2: Sclayn et Bièvre n’ont plus aligné d’équipe Dames.

Hormis pour les P1 (Dames et Messieurs) qui ne nécessitent aucun "switch", les clubs de P2, P3 et P4 qui souhaiteraient faire une demande de changement ont jusqu'au 11 juin pour se manifester via la plateforme électronique E-Kickoff. Si des remarques et desiderata sont formulés dans le respect du règlement, "une réunion, à laquelle l'ensemble des clubs des séries concernées seront invités, se déroulera le mercredi 16 juin 2023", précise le communiqué du secrétariat namurois de l'ACFF.

P1

Anhée, Beauraing, Biesme, Bossière-Gembloux, Chevetogne, Condrusien, Union Dinantaise, Évelette-Jallet, Fernelmont-Hemptinne, Flavion-Morialmé, Grand-Leez, Loyers, Meux B, Nismes, Union Rochefortoise B, Spy

P2

Série A

Aische B, Andenne, Arquet B, Bossière-Gembloux B, Éghezée, Gesves, Havelange, Jambes, Ligny, FCO Namur, Naninne, Ohey, Petit-Waret, Rhisnes, Sauvenière, Schaltin

Série B

Assesse, Bioul, Gedinne, Haversin, Lustin, Malonne, Onhaye B, Pesche, Petigny-Frasnes, Pondrôme, Profondeville, Surice, Tarcienne, Thy-le-Château, Vencimont, Wépion

P3

Série A

Bois-de-Villers, Boninne, Émines, Flawinne, Grand-Leez B, Jambes B, Leuze, Loyers B, Malonne B, Petit-Waret B, Rhisnes B, Saint-Germain, Sclayn, Spy B, Taviers, Temploux

Série B

Achêne, Anseremme, Assesse B, Beauraing B, Bièvre, Ciney B, Condrusien B, Dinant, Faulx-Les Tombes, Houyet, Lustin B, Miécret, Naninne B, Natoye, Rienne, Sinsin

Série C

Auvelais, Biesme B, Denée, Flavion-Morialmé B, Florennes, Jemeppe, Lesve-Arbre, Ligny B, Moustier, Nismes B, Pesche B, Philippeville, Somzée, Surice B, Étoile Taminoise, JS Tamines B

P4

Série A

Andenne B, Andoy-Wierde, Boninne B, Bonneville, Éghezée B, Fernelmont-Hemptinne B, Floreffe B, Han-sur-Lesse, Leuze B, Méan, Ohey B, Pessoux, Profondeville B, Wartet, Wépion B, Yvoir

Série B

Auvelais B, Émines B, Falisolle-Aisemont A, Flawinne B, Floreffe A, Ham B, Jemeppe B, Lesve-Arbre B, Mazy, Moustier B, Onoz A, Saint-Gérard A, Salzinnes, Sauvenière B, Taviers B, Temploux B

Série C

Anhée B, Bioul B, Clermont, Falisolle-Aisemont B, Fraire, Frontières, Ham A, Hastière, Olloy, Onoz B, Philippeville B, Saint-Gérard B, Somzée B, Tarcienne B, Thy-le-Château B, Treignes

Série D

Ardennaise, Ciergnon, Dinant B, Union Dinantaise B, Dion, Feschaux, Gedinne B, Gesves B, Han-sur-Lesse B, Haversin B, Houyet B, Leignon, Mesnil, Pondrôme B, Schaltin B, Sommenoise

P1 Dames

Arquet, Beauraing, Biesme, Bioul, Ciney, Dinant, Grand-Leez, Houyet, Jemeppe, Ligny, Philippeville, Union Rochefortoise

P2 Dames

Série A

Andenne B, Éghezée, Émines, Floreffe, Jambes, Leuze, Loyers B, Onoz, Sauvenière, Spy

Série B

Fémina Auvelais, Ciney B, Falisolle-Aisemont, Florennes, Lustin, Malonne, Olloy, Pesche, Rienne