Les fleurettistes gembloutois ont créé l’exploit

Le palmarès des tireurs régionaux s’est encore enjolivé, lors des championnats de Belgique par équipes, qui avaient lieu ce week-end, à Braine. Les fleurettistes seniors du cercle "Les 3 Armes" se sont même emparés du titre. Et de fort belle manière ! "Notre équipe, composée de Jeffrey Delattre, Mathieu Nijs, Miguel Navas et Timothy Navas, ont éliminé les tenants du titre et grandissimes favoris du Brussel Fencing Club en demi-finale, après un match de toute beauté (45-42). Puis, en finale, ils ont battu 45-29 le Club de Malines, jeune club aux talents prometteurs", expose le maître d’armes gembloutois, Éric Hendrix. Son équipe U17 dames, réunissant Adeline Jacquemin, Aglaé Geudvert et Melyn Drybooms, est pour sa part montée sur la deuxième marche du podium.