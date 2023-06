Le Belgian Open, avec ou sans Joachim Gérard ?

Le TC Géronsart de Jambes accueillera du 26 au 30 juillet la 34e édition de l’open de Belgique en chaises roulantes, avec un plateau international de premier plan, et un prize-money de 37.000€. C’est un classique de l’été namurois (depuis 1994) et un rendez-vous incontournable de la discipline. Avec cette année une grande inconnue : Joachim Gérard, le N.1 belge et N.4 mondial sera-t-il de la partie? Vainqueur l’an dernier pour la première fois à Géronsart, devant son public et après cinq ou six tentatives en finale, le Namurois d’adoption (il habite à quelques minutes de Jambes) sera présent pour la traditionnelle exhibition du jeudi soir (27 juillet), ce match amical en doubles qui oppose des paires de valide et non-valide, le rendez-vous populaire du tournoi. "Joachim est confronté à un calendrier ITF quelque peu chamboulé cette année, avec des tournois sur dur entourant notre rendez-vous sur terre et estime que ce n’est pas l’idéal pour sa préparation, explique Baudouin Grandjean, le nouveau directeur du tournoi. Mais on ne désespère pas le voir s’inscrire malgré tout au tournoi. A un an des Jeux Paralympiques, de nombreux athlètes doivent encore accumuler les points nécessaires."