Jogging (Gembloux): Les coureurs ont retrouvé le soleil à la Djiblotinne

Un peu frustré de ne pas avoir participé à l’épreuve "Je cours pour le Télévie", vendredi soir, Jérôme Lechien s’est rabattu sur la Djiblotinne. Initialement, le jogging organisé à Beez était prévu le dimanche, mais les organisateurs l’avaient déplacé, il y a 2 mois, au vendredi. Une information qui n’était pas arrivée jusqu’au leader du challenge de la Ville de Namur. "Un peu dégoûté et surtout frustré, je me suis motivé à m’inscrire à Gembloux, où je savais que le niveau risquait d’être un peu plus relevé. Je suis totalement sorti de ma zone de confort, sur un parcours relativement technique dans des cailloux et des chemins campagnards, et j’ai dû travailler mon mental pour l’emporter", raconte celui qui s’est imposé devant Pierre Gillain et Bertrand Rochette. Chez les dames, la victoire est revenue à Florence Debelle.

+ Les résultats des 6km

Le triathlète Tom Goudemant, en plein blocus, a fait une pause course à pied de 12 kilomètres. Le départ groupé avec le 6 et le 20 kilomètres ne lui permettait pas de repérer ses adversaires mais, dès la bifurcation, Tom s’est retrouvé en tête. "Je ne m’y attendais pas. Je regardais derrière et je ne voyais personne. J’ai donc fait ma course en solo, avec des sensations loin d’être au top, sur un parcours magnifique sur mes sentiers d’entraînement", raconte le Chastrois. Audrey Goetynck a complété le top 15 du classement scratch et terminé juste au-delà de l’heure de course.

+ Les résultats des 12km

L’épreuve du challenge Delhalle est une course de costaud. Le niveau y est d’ailleurs toujours très relevé. Yves D’Harveng, Pierre Balty et Mourad El Matougui faisaient partie des favoris du long. Au final, c’est Mourad qui s’est montré le plus rapide. "Je suis super content de gagner pour ma première participation, malgré un parcours très difficile avec montées, descentes et sentiers caillouteux", précise-t-il. Derrière lui, on retrouvait Pierre Balty et Nicolas D’Harveng. Chez les dames, la forme est toujours bien présente pour Roxane Cleppe. L’athlète de l’UAC s’est imposée devant Daphné Cawet et Veerle Rateau. "J’étais présente pour faire ma longue sortie du dimanche sur un parcours que je ne connaissais pas, histoire de varier un peu. Il faisait chaud, le sol était bien sec et l’organisation excellente", clôture la première dame.

+ Les résultats des 20,6km

La prochaine manche namuroise du Challenge Delhalle sera la 42e édition de la Descente de la Lesse, le 27 août.