Il a fait vachement chaud à Meux

Pas la grosse affluence à Meux, pour la traditionnelle corrida, mais tout de même 183 athlètes s'alignent sur la boucle de 3 kilomètres à parcourir à une, deux ou trois reprises. Le départ est commun et rapidement quatre hommes se retrouvent en tête. Henri Allard, sur le long parcours, et trois athlètes du 6 kilomètres: Mathieu Léonet, Jean-Eric André et Tom Noël. Mathieu tente de prendre la poudre d'escampette mais est mal aiguillé par le vélo ouvreur et perd son avance. Il doit cravacher pour revenir sur le trio. Toujours durant le premier tour, il est contraint de s'arrêter pour refaire ses lacets. Ce n'est qu'à la fin de celui-ci qu'il rejoint ses partenaires.