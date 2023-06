La plus petite distance est aussi la plus populaire. Parmi les 112 sportifs présents, Dimitri De Vleeschauwer se montre le plus rapide. "Au début de la course, je suis avec les 5 premiers. Après 2 kilomètres, je profite d'une petite côte pour accélérer légèrement. A mon grand étonnement, il n'y a pas grand monde derrière moi. Le 2e, Marco Aloisantoni, reste avec moi jusqu'au 7e kilomètre. Je profite d'une nouvelle petite côte pour accélérer et le distancer jusqu'à l'arrivée", raconte le vainqueur. Chez les dames, large avance pour Emilie Henrard, qui s'impose devant Juliette Radix et Zgoudi Van Pachterbeke.

Cela ne se joue pas à grand-chose sur le 22 kilomètres, où la victoire finale revient à Abdelhamid Amnir. Clémence Plumier, entraînée par tous les lundis par Damien Libert, lui-même aux avant-postes sur la plus longue distance, signe une victoire confortable. À peine quelques heures après la manche du Challenge de la Ville de Namur à Beez, Damien enfile à nouveau ses baskets pour une tout autre épreuve, longue de 32 bornes. "C'est le village natal de ma belle-soeur, et le choix d'y participer est assez épicurien. Je suis en effet invité à un barbecue piscine après la course, sourit Damien. J'avoue être également intrigué sur le potentiel d'un parcours typé trail dans cette région. Au final, c'est très roulant et chaque bois traversé est fort exploité, mais chapeau à celui qui a élaboré la trace car elle est assez plaisante. Côté course, j'espérais faire la course avec mon pote Pieter-Jan Bruggeman mais rapidement, il me dit que ses sensations ne sont pas extraordinaires. Je fais donc l'effort pour reprendre la tête et, malgré une petite erreur de parcours, la garder jusqu'à l'arrivée".

En pleine préparation pour la 6000D fin juillet, Zoé Lumen teste son alimentation sur une distance moitié moindre que celle qui l'attend. "Je gère assez mal mes courses, en démarrant souvent trop rapidement. Je décide donc de temporiser assez vite après un départ très rapide. Ne voyant pas d'autres athlètes féminines, je reste toutefois prudente pour finalement décrocher la victoire", raconte l'étudiante en kinésithérapie qui vit à Ath.