Changement de date pour Beez

N'ayant pas pu choisir entre toutes les épreuves proposées ce week-end, Damien Libert cumule. Il s'aligne à Beez, mais également au Trail Saint-Martin à Balâtre. "Cette année, j'ai décidé de m'inscrire au Challenge de la Ville de Namur. C'est une première participation et je prends beaucoup de plaisir à retrouver le petit monde du running namurois à chaque manche. Le parcours à Beez est vraiment sympa et varié. Je profite de le première difficulté pour prendre un peu d'avance, et je n'ai finalement plus jamais été rattrapé", raconte le vainqueur. Chez les dames, en plein blocus, Jennifer Mahin, qui a repris des études en éducation physique, s'octroie une petite pause course à pied qui se solde par une victoire. "Vu que la course fait partie du Challenge et qu'elle est en plus pour la bonne cause, c'est l'occasion de s’aérer. Je ne suis pas confrontée à une grosse concurrence, donc je cours en mode cool, sans devoir me mettre dans le rouge", clôture Jennifer.