Balle pelote: La 3e équipe de Saint-Servais relève le gant

Dans la lutte des extrêmes face à Bousval B, ils épargnèrent l’affront d’une "Espagnole" à leurs invités (13-1). Avec un parfum de nostalgie et de retrouvailles, Serge Luffin et Steve Deremince ont saisi l’opportunité de reconstruire une 3e équipe en ramenant dans le landerneau namurois Masson, les frères Legros et d’autres anciens désireux de terminer leur carrière sur une note festive. "J’étais sceptique à l’idée de relancer une R3 car je ne voulais plus revivre la précédente expérience qui s’était terminée en eau de boudin", souligne Victory Lelièvre. En regroupant une douzaine de joueurs, l’effectif est suffisant pour tenir la route. "L’objectif de cette équipe de copains est avant tout l’amusement et la bonne ambiance. Ainsi, le derby contre St-Marc se prolongea à la buvette jusqu’à 3 heures du mat’. Ils seront sans doute champions des 3e mi-temps ! En menant la danse après 5 luttes, ils se sont pris au jeu de la montée. Ils n’alignent pas nécessairement les 5 meilleurs. Hormis pour la progression du jeune Cornille, ils effectuent une tournante afin que chacun y trouve sa place. Bref, je ne regrette pas cette attrayante épopée en appréciant leur travail, leur mentalité et leur bonne humeur."