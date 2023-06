Sinnesael et Montulet s’attaquent au sprint à Augsbourg

Il faut savoir enchaîner un championnat du monde quinze jours après un championnat d’Europe, mais la saison de kayak est ainsi faite. Particularité cette année, comme tous les deux ans quand il y a un Euro, le Mondial ne comporte pas de course classique, longue distance, celle où les jeunes Dinantais Laurane Sinnesael et Léo Montulet aiment pourtant briller. "L’objectif de Léo et Laurane sera clairement différent ici qu’à Skopje il y a quinze jours", explique leur coach Maxime Richard, triplement sacré en Mondial de sprint et toujours présent pour encadrer une équipe nationale plus restreinte à Augsbourg (Allemagne), composée de trois hommes et deux dames. "Atteindre la finale est dans leurs cordes, ils sont toujours au top physiquement, c’est mentalement qui faudra se relancer peu de temps après un Euro. La première descente à l’entraînement servira à cela ici en Bavière. Après tout s’enchaînera assez vite car leur compétition aura lieu vendredi, ça laisse peu de temps pour acquérir des repères. D’autres équipes sont venues en stage ici préparer ce Mondial mais nous avions mis la priorité sur la préparation de l’Euro et cela a porté ses fruits".