Le principe était le même que pour le Recolilo, organisé il y a quelques jours par l’école libre de Lobbes: pendant une heure, des équipes de deux coureurs enchaînaient des tours d’un circuit de 1300 mètres qui traversait l’enceinte de l’école, celle effectuant le plus de tours étant déclarée vainqueur. Le tout dans une ambiance musicale.

Sasha Bruyère et Luca Mommart furent les seuls à pouvoir s’élancer pour un quinzième tour, ce que n’avaient pas pu faire les vainqueurs de l’an dernier. "Le tour était le même mais nous avons enlevé un zig-zag dans la cour de l’école, précise l’une des organisatrices Clémence Bury. Et contrairement à l’an passé nous avions installé la zone de relais après le tapis de chronométrage, donc les gens terminaient leur tour et ensuite donnaient le relais: c’était plus pratique !"

Sasha et Luca ont devancé Valentin Baivier et Romain Bailly (14 tours). Sasha et Valentin avaient fait équipe l’an dernier (3e).

L’équipe éducative et les élèves ont grandement participé à ce succès. Théo Herbage et Noah Ferauge se classent 3e et 1re équipe de l’école devant Audran Joris et Martin Collard et l’équipe mixte Lucie Lechat et Néo Lamot. "C’est réjouissant de constater l’implication des élèves. Certains ont couru, d’autres étaient signaleurs ou ont ouvert et fermé la course. D’autres encore ont remis les médailles aux enfants."

La première équipe mixte au scratch est 100% Lechat: Élise et Jean. Chez les dames, la victoire est pour Marie Destrée et Joy Mathelart.

Cette année, pour la première fois, des courses pour jeunes figuraient au programme. Douze enfants âgés de 5 à 7 ans ont fait un tour de 300 m et c’est une jeune fille, Eugénie Martel, qui est arrivée en tête. Les 8-10 ans, au nombre de quinze, avaient trois tours à effectuer: victoire pour Lois Golard. "Avoir pu rassembler vingt-sept enfants pour une première, c’est une belle réussite. Les adultes étaient un peu moins que l’an dernier mais nous sommes néanmoins ravis !"

Une 3e édition est d’ores et déjà prévue mais la date reste à déterminer.

Les podiums

HOMMES: 1. Sasha Bruyère/Luca Mommart 15 tours, 2. Valentin Baivier/Romain Bailly 14 tours, 3. Théo Herbage/Noah Ferauge 13 tours.

MIXTES: 1. Jean Lechat/Élise Lechat 13 tours, 2. Néo Lamont/Lucie Lechat 12 tours, 3. Simon Thiry/Sabrina Huet 12 tours.

DAMES: 1. Joy Mathelart/Marie Destrée 12 tours, 2. Adèle Permentier/Zoé Mestdagh 11 tours, 3. Valérie Pierard/Zélie Mestdagh 11 tours.

Classements complets: www.goaltiming.be