Marine Moulin (Laforêt), de débutante à championne d'Europe en un an

On peut dire qu'elle a bien fait d'accepter sa qualification, puisque ce dimanche matin, Marine est devenue Championne d'Europe des 20-24 ans sur la distance sprint. Peut-être un peu grâce à sa bonne étoile... Moins à l'aise dans l'eau que sur son vélo ou encore les pieds dans les baskets, la Forigeotte profite de l'annulation de la natation, pour des raisons un peu floues, mais sans doute à cause d'une mauvaise qualité de l'eau, pour faire parler ses qualités. "Une heure avant la course, on nous annonce que nous passons sur un format duathlon, avec deux kilomètres de course à pied, pour remplacer la natation, 18 kilomètres de vélo de route et enfin, 4 bornes de course à pied pour terminer. Cela m'arrange bien, et ma vision de la course change. Je sais que je peux jouer les avant-postes", poursuit-elle.

La catégorie des 20-24 ans est mélangée avec d'autres catégories. Difficile donc de repérer ses concurrentes directes. Mais Marine donne tout. Elle rentre au parc à vélo, après la première partie de course, à la seconde place du général. Sur le vélo, elle se fait rattraper par un groupe d'athlètes, le drafting étant autorisé, dont une concurrente directe. Elle l'accroche et elles rentrent au parc côte à côte. "

"Je décide de mettre un gros coup d'accélération pour la laisser sur place, ce que je parviens à faire. En franchissant la ligne, j'ignore toutefois si quelqu'un de ma catégorie est déjà arrivé ou non", sourit Marine. Finalement, c'est la victoire et l'or qui l'accompagne. Un peu plus de 24 heures après ce titre de championne d'Europe, l'étudiante en 3e BAC en sciences de la motricité à Louvain-la-Neuve ne réalise toujours pas. "Je ne sais pas quoi en penser. C'est tellement inespéré! Je ne m'y attendais pas du tout". Cap maintenant sur les Championnats du Monde, entre le 13 et le 16 juillet.

Le Meutois Émilien Gilbert vit une expérience tout aussi enrichissante, à Madrid. Sur le DO, soit distance olympique, le triathlète du Triathlon Team Braine (TTB) décroche la troisième place. Il enchaîne non pas les 1500 mètres de natation, remplacés par 5 bornes de course à pied, avec 37,2 kilomètres de vélo de route et enfin 10 kilomètres à pied en 2h09, à un peu moins de huit minutes du vainqueur. Joli résultat pour le futur préparateur physique de l'Union Namur en D1 amateurs...