Le club de St Gérard espère l'aide communale

La pelouse était dans un état déplorable avec une herbe bien trop haute. Un problème récurrent que le CQ, Yoann Machu signale depuis pas mal de temps aux instances communales et qui n'évolue pas.

Principales demandes: une tonte régulière et soignée ( "On laisse à 6 cm parfois à 4 mais l'idéal c'est 3" expose-t-il). Ainsi que la reconstruction d'un abri pour les supporters, en partie endommagé par une tempête puis détruit par les services communaux en vue d'une reconstruction à neuf.

"Au niveau de la tonte, il avait été noté en novembre 2022 que l'acquisition d'une tondeuse-robot serait envisagée avant qu'on évoque la récupération de celui basé à Biesmerée après la disparition du club de Molignée. Ce n'est pas le cas actuellement" déplore le dirigeant brognois. "Des mains courantes ont également été endommagées ou détruites et rien n'a été réhabilité depuis malgré les promesses".

Concernant l'abri des supporters, la genèse du problème date de novembre 2021. "La moitié du toit s'est envolée suite à des vents violents. La Commune est venue constater via son chef des Travaux, M. Beaurain, et ce dernier a fait raser complètement l'installation en vue d'une reconstruction. Nous sommes en juin 2023 et rien n'a été fait".

Yoann Machu reconnaît qu'il y a malgré tout du positif. "Nous avions demandé une amélioration de l'éclairage et celle-ci a été effectuée rapidement via le responsable du service technique, M. Dehu avec un éclairage LED de qualité.".

Quoi qu'il en soit, le CQ souhaiterait qu'on le tienne informé de l'état d'avancement de ses demandes. "Il ne reste qu'un seul terrain en herbe dans l'entité, souligne-t-il. Nous avons parfois l'impression de ne pas être vraiment la priorité. Veut-on qu'on disparaisse?", conclut Yoann Machu.

Le responsable du service technique, Gaëtan Dehu veut nuancer la situation : "Nous ne sommes que l'exécutant et nous dépendons des décisions du Collège", rappelle-t-il. Un Collège reporté ce lundi où l'achat d'une tondeuse-robot pour le club brognois allait être évoqué avec un espoir de réponse positive. Il précise : "Avec un tracteur pour tondre sur un terrain pas vraiment plat, ce n'est pas toujours parfait", expose-t-il. "D'autres terrains sont plus endommagés que le nôtre et cela ne pose pas problème" répond Mr Machu.

Une situation qui pourrait rapidement trouver une solution. Concernant l'abri à reconstruire, l'intéressé avoue ne pas être informé de cette demande comme Madame Pierard, responsable au Service Patrimoine. Espérons que tout s'arrange rapidement et, au meilleur, pour le début de la prochaine saison.