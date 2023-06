Chevetogne ouvre un nouveau chapitre en P1

Dessart retrouve la P1

Sur le plan sportif, le nouveau T1 de l’équipe, Michaël Desille (ex-coach de Loyers et Lustin), a lui aussi affiché ses motivations. "Après une année “sabbatique”, j’ai une énorme envie de retrouver le terrain et d’enchaîner les matches, a-t-il dit en marquant d’une croix dans son agenda la date de reprise fixée au 16 juillet. L’objectif n°1 sera de ne pas revivre la saison passée en assurant le maintien moins tard, histoire de pouvoir jouer plus sereinement et de prendre du plaisir sur et hors du terrain." Dans une série relevée, cela passera par le travail et la cohésion, a insisté Michaël, "pour que la bande de Coccinelles se transforme en meute de loups." Une meute qui comptera 23 individus, un noyau rarement si étoffé à Chevetogne. "Il y aura de la concurrence à chaque poste", avec des renforts en provenance de Ciney B (Alexandre Brebant et Thomas Fournaux), de Haversin (Maxence Mohimont, Antoine Struvay et Hugo Thonon) et de Clavier (Simon Deville), mais aussi trois retours: Alexis Martinez (Gosselies), Gilles Hanquet (Gesves) et Julien Dessart (Marloie). "L’histoire est belle, je suis content de revenir chez mes amis de “Cheve”, où les joueurs s’occupent de leur club. Au niveau de l’ambiance, je suis sûr de ne pas me tromper, sourit Julien. En termes de concurrence, il y en a plus que quand j’étais parti. Je sais que je n’aurai pas ma place sans aller la chercher." Ça tombe bien, c’est comme cela que le coach veut voir l’équipe raisonner.

Les amicaux de Chevetogne: contre Onhaye (22/7), à Ciney (30/7), à Lustin (1/8), à Schaltin (6/8), contre Marloie (8/8) et à Ligny (le 16/8).