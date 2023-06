Aisemont et Saint-Servais soufflent le chaud et le froid

Saint-Servais 4 - Hamme-Zogge 13

Face au deuxième, Hamme-Zogge, les Saint-Servaitois n’ont guère eu droit à la parole. C’est sur le rectangle que les Hammois ont fait la différence. Avec le trio Denis, De Blende et Musch, les ex-pensionnaires de l’élite se déchaînaient pour aligner les jeux à la vitesse de l’éclair et inscrire 0-7 au marquoir.

A la reprise, Maxence Bouchat secouait ses équipiers, remportait son jeu de service et à 40-40, fouettait entre les perches: 2-7. Les visiteurs signaient cinq rechas outres pour filer à 2-9. Blessé au dos, Merveille cédait sa place à Motte, la nouvelle recrue. Mathieu et Bouchat négociaient parfaitement leur passage sur le tamis pour relancer la machine à 4-9. C’était hélas le chant du cygne des Namurois. Hamme signait 26 outres pour 10 aux Namurois dont 6 pour Bouchat.

Oeudeghien 13 - Aisemont 5

Aisemont, qui restait sur trois succès de rang, est rentré bredouille d’Oeudeghien, qui vise la qualification pour la président cup. Battus la veille, les visités devaient aussi une revanche à leurs supporters.

Les Gadis faisaient de la résistance en début de lutte (5-3). "On a ensuite multiplié les envois hors cadre, précise Gaëtan Gravar. Tout bénéfice pour Oeudeghien qui filait à 7-3." Les Gadis accrochaient le premier jeu de la reprise et caressaient le point à 9-5. "Hélas, on a baissé les bras et et fauté sur le rectangle. Tout était pourtant encore possible. Dans les moments difficiles, on n’a plus joué en équipe. Dommage car on était dans une bonne spirale."

Saint-Servais 13 - Bassilly 8

Après la débâcle de la veille, St-Servais devait redorer son blason. Les visités alignaient leur équipe type avec Merveille au fond, Scaillet au grand milieu et Bouchat au petit milieu. "On a survolé la première armure pour mener 7-2 au repos", confie Marc Everaerts.

On croyait les Namurois capables de faire le plein mais les Silliens refusaient d’abdiquer. "Ils ont rectifié le tir et mieux respecté les lignes. Bien qu’on livrait contre le vent, les Hennuyers ont allongé le tir et ont mis notre trio de frappe en difficulté. On n’a pas assuré et dans les petits coups on n’a pas été présents à l’image d’une équipe en manque de confiance."

Bassily sauvait le point à 10-6, entretenait le suspense à 12-8 avant de baisser pavillon.