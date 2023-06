Un arbitre à chaque match: "Irréalisable"

32 démissions

Fataliste, Maurice Pestiaux ne reste pas les bras croisés. "On va désormais parler d’arbitres ACFF et on va régionaliser les désignations. Cela signifie qu’on va regrouper les arbitres issus des différentes provinces pour disposer d’une réserve plus conséquente. On les répartira dans les P1 de toutes les provinces, puis les P2 et ainsi de suite. Par contre, en P4, je ne sais pas ce qu’on pourra faire…"

Maurice Pestiaux essaye aussi de recruter à la base. Sans trop de réussite: "Notre système de formation à distance n’a pas permis d’augmenter le nombre d’arbitres. Sur 84 inscrits à la formation, 21 seulement sont allés au bout. Et derrière, on a enregistré 32 (!) démissions d’anciens."

Lassitude, manque de motivation et défraiement pas assez importants sont les causes majeures de ce désintérêt pour la tunique noire. "Mais le pire, c’est la violence physique et verbale", insiste le président du BRA, rejoint par le président du CP, Michel Cabaraux, toujours sous le choc après l’agression sur un arbitre lors des finales des jeunes à Bièvre. Pour rappel, en U16, un jeune de Bioul, exclu en cours de match pour une faute crapuleuse avait frappé l’arbitre à la nuque 25 minutes après la fin du match. "On le présentait comme une pépite mais il a été radié, souligne le président Cabaraux. On ne peut pas cautionner un tel geste. Alors, dirigeants, joueurs, comitards, aidez-nous, faisons front avec le BRA et le CP pour enrayer cette violence."

Gaspar Navez le retour

Sorti de l’hôpital la veille après une longue traversée du désert, c’est un Gaspar Navez plus en forme que jamais et chaleureusement applaudi qui donnait quelques infos sur la restructuration de la Fédération et cette possible suppression des différents comités provinciaux. "On ne changera pas tout, je m’engage à soumettre chaque document au président du CP et de l’Entente, insiste le membre du CA de l’ACFF. Des réunions sont prévues avec les responsables des provinces et un réviseur d’entreprise viendra exposer son analyse après son audit. On sera très attentif. Le but est d’harmoniser, pas de tout transformer ".

Coupe de Belgique: des clubs namurois en plus ?

Hormis les équipes des séries amateurs, sans oublier l’UR Namur, en N1, la province de Namur envoie habituellement 12 de ses représentants en coupe de Belgique. On y retrouve les quarts de finaliste de la coupe de la province (Condrusien, Profondeville, Spy, Meux B, Beauraing, Nismes, Petigny et Flavion) mais aussi les quatre équipes les mieux classées en P1 (Loyers, Biesme, Grand-Leez et Dinant). Mais cette saison, une modification réglementaire en attente de validation devant le Conseil Supérieur (ce dernier se réunit le 12 juin) pourrait augmenter le nombre de participants namurois. Pour parer à cette modification mais pour éventuellement aussi remplacer un club qui ne souhaiterait pas disputer la Croky Cup, le CP a défini une liste de clubs en réserve par ordre de priorité via le classement P1 et P2. On retrouve, dans l’ordre, Fernelmont, Chevetogne, Evelette, Andenne, Haversin, Anhée, Bossière, Gedinne et Rhisnes. Pour rappel, tout club qui ne souhaite pas participer à cette compétition doit le communiquer au CP pour le 11 juin au plus tard, la liste devant être rendue à la Fédération pour le 15 juin.

Chez les dames, seules les équipes A des clubs des divisions provinciales peuvent disputer la coupe de Belgique mais elles doivent obligatoirement s’inscrire avant le 15 juin.

Coupe de province: patience

Cette année, les 1er tours de la coupe de la Province n’ont pas été dévoilés au terme de l’AG provinciale. Ce sera pour la semaine prochaine, tout comme la proposition des séries. Mais on connaît déjà les dates. Chez les hommes, le premier tour (P3 et P4) se jouera le week-end du 30 juillet, le 2e tour avec l’entrée des P2 le week-end du 6 août et le 3e tour avec les équipes de P1 celui du 13 août. Un tour d’alignement pour ramener la compétition à 16 équipes est programmé le mercredi 30 août. Les huitièmes de finale auront lieu le mercredi 1er novembre, les quarts le week-end du 17 décembre et les demis le week-end du 11 février. Les dates et lieux des finales sont encore à définir, également chez les dames qui débuteront le 15 octobre (1er tour). Le 2e tour est fixé au week-end du 26 novembre, le tour d’alignement le 14 janvier, les quarts le 11 février et les demi-finales le 10 mars. Enfin, pour les jeunes et les réserves, les six tours se joueront le 1er octobre, le 22 octobre, le 5 novembre, le 10 décembre, le 14 janvier et le 25 février. Les provinciaux entreront au 2e tour.

Festifoot day en septembre

Un grand festifoot rassemblant toutes les équipes U6 sera organisé le 9 septembre. Les candidatures pour cette organisation qui rappellera l’ancienne Coca-Cola Cup restent ouvertes.

Namur Sport intègre le championnat

Deux nouveaux clubs feront leur apparition et aligneront des équipes de jeunes la saison prochaine: l’US Couvin et Namur Sport. Ce dernier jouera uniquement en foot à 5 et à 8 sur l’ancien terrain de hockey à Jambes, là où la Namur Sport Acadamy a pris ses quartiers.

Des équipes en moins

Plusieurs clubs n’ont par contre plus inscrit d’équipes premières comme Couvin B, Molignée, Namur B, Sorée et Namêche.

P1-P2-P3 et P4: reprise le 20 août

Pour les équipes premières hommes, le championnat reprendra le week-end du 20 août pour se terminer celui du 28 avril. Chez les dames, les P1 reprendront le week-end du 3 septembre et les P2 le 27 août. Quant aux Réserves et aux jeunes, le championnat divisé en deux tours commencera le week-end du 3 septembre. Le deuxième débutera le 21 janvier.

Samedi ou dimanche, au choix

La saison prochaine, les clubs pourront définir s’ils souhaitent jouer à domicile le samedi ou le dimanche.

Une nouvelle division en dames

Jusqu’à aujourd’hui, en dames, le champion P1 devait directement rejoindre la N2, ce qui impliquait de très longs déplacements et un niveau nettement plus élevé. Désormais, le champion provincial montera en D2 ACFF, une division francophone dans laquelle on retrouvera Loyers et Andenne.

Élections

Sans surprise, les trois membres du CP sortants et rééligibles ont tous été réélus, avec 69 voix pour Carine Lheureux, 67 pour Luc Autequitte et 62 pour Noël Suray.