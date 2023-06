Première victoire pour Maeck !

Augustin Maeck a décroché sa première victoire chez les cadets. Il s’est imposé ce dimanche à Meulebeke, où il y avait 64 coureurs. Le Jambois est arrivé dans la bonne échappée. Il s’est présenté dans la dernière ligne droite avec un seul adversaire, Emil Siegers, qu’il est parvenu à devancer. Habitué à s’imposer régulièrement chez les minimes et aspirants, le fils de Stéphane Maeck et le neveu de Jean-Marie Maeck n’a donc pas tardé à s’imposer dans sa nouvelle catégorie, plus relevée. Il tournait autour du succès ces dernières semaines. La veille, il s’était déjà classé deuxième à Otegem, où il y avait 89 engagés, et où seul Édouard Claisse l’avait devancé.