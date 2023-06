Mont-Gauthier s’isole en tête

Dimanche, les Rochefortois ont raflé la mise à St-Denis, la lanterne rouge. Avec 5 sur 6, Mont-Gauthier compte désormais deux points d’avance sur St-Marc et trois sur les Cloutiers. Ils réalisent une excellente opération également en vue de la Balle du Gouverneur.

St-Marc, qui recevait Warnant, n’a pas tardé à redorer son blason. Devant ses supporters, la bande à Haubruge a exécuté des Warnantais qui ont accumulé les fautes au service et qui n’ont jamais réussi à compenser sur le rectangle. "On a vingt livrées hors cadre et trois courtes, souligne Carl Dombret. Et on n’a pas frappé. Dans ces conditions, difficile de sauver un point."

Belle réaction de St-Marc

Dans le camp local, on affichait un large sourire. "On a eu une belle réaction après notre premier revers, confie Geoffrey Haubruge. On se rapproche de la Place St-Aubain."

Avec ce succès à trois points, les banlieusards namurois trônent en tête du classement "Balle du Gouverneur", à égalité de points avec Senzeilles et Mont-Gauthier.

Senzeilles, qui est l’autre grand bénéficiaire de la dominicale. Malmenée en début de lutte, la bande à Gobron a misé sur ses livrées profondes et puissantes pour déstabiliser le trio de frappe locale. "C’est une belle performance car on ne pensait jamais repartir avec la mise, avoue Jordan Jassogne. Un super résultat avant de visiter Mont-Gauthier."

Un duel programmé samedi à 13h et qui s’annonce explosif.