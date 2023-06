Matteo Renzulli (Seraing) et Meux: accord conclu

Laurent Gomez l’avait confirmé vendredi, l’intérêt pour un jeune de Seraing était sérieux. Et cela s’est confirmé ce week-end. Le médian de 20 ans Matteo Renzulli, originaire de Sambreville, a trouvé un accord avec les dirigeants meutis. "Il ne reste plus qu’à finaliser le transfert avec Seraing", confirme le coach des Verts. Formé à Tamines et au Standard, Matteo est la troisième recrue de Meux après Lucien Gauchet (Aische) et Ethan Adam (Gosselies). Dans le noyau pro des Métallos où il a déjà pu goûter à la D1, il a principalement joué en D2 avec Seraing B.