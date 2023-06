Les Crayats parés pour le top 5

"Atteindre le plus rapidement possible les 30 points afin de voir plus loin, et faire un très beau parcours en coupe, annonce le nouvel entraineur nismois. J'ai un groupe qualitatif pour une première expérience de T1. Je dois tirer un grand coup de chapeau à Benjamin Broutin qui m'a grandement aidé pour la création du noyau et dénicher les transferts. J'ai déjà hâte d'être au 17 juillet pour la reprise. "

Avec un programme très chargé qui commence déjà le week-end du 1er juillet où le club organise une course de baignoires.

À partir du 17 juillet, les "Bleus" vont enchainer les rencontres amicales notamment face à Thy, Onhaye et Aische B avant un mini-stage au Presbytère de Sautour. "Le championnat sera très ouvert avec Biesme toujours aussi fort, sans oublier Loyers, Grand-Leez et le Condrusien."

Avec dans un petit coin de la tête, l'envie de vivre le même mano à mano vécu entre Arquet et Loyers cette année mais cette fois-ci avec les Biesmois. "Cela pourrait être chouette, surtout quand on voit le monde qui a suivi ces duels."

Pour la P3, après une première expérience dans cette division, Nismes souhaite voir un peu plus haut au classement et vise une belle colonne de gauche. Mais pour cela, il faudra de la présence aux entrainements pour atteindre le but voulu.

Le programme de la P1

- 1er-2 juillet: course des baignoires à Nismes

- 17 juillet: reprise des entrainements

- 23 juillet: amical contre Thy

- 25 juillet: amical à Onhaye

- 28 juillet: amicalecontre Aische B

- 29 juillet: stage au Presbytère de Sautour

- 30 juillet: coupe de Belgique

- 2 août: tournoi triangulaire avec Surice et Petigny

- 9 août: amical à Gerpinnes

- 13 août: coupe de la province

- 17 août: amical contre Tarcienne