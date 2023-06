"Content des jambes, déçu de la place"

"J’ai effectivement attaqué plusieurs fois, raconte le coureur de la formation Ser Vélo Team. Plutôt dans la fin de course, quand je me sentais encore bien."

Il ne l’a pas fait dans la première partie de l’épreuve car il avait un coéquipier à l’avant. "Il y a d’abord eu une échappée avec sept à huit coureurs, détaille encore Thomas Nennen. Ensuite, mon coéquipier est parti dans un important groupe de contre et nous avons décidé de le protéger. Malheureusement, il a coincé ensuite et n’a pas accroché le groupe dans lequel il était. Nous n’avions tout d’un coup plus personne devant alors que l’écart avait grimpé à deux minutes d’avance pour les hommes de tête. Nous avons donc dû un peu rouler au peloton."

Avant qu’il ne décide de passer à l’attaque. "J’ai tenté à plusieurs reprises dans les montées, précise-t-il. Je parviens à sortir dans le dernier tour, dans un petit groupe, et j’arrive juste devant le peloton."

Avec une vingt-cinquième place à l’arrivée. "Je suis content de ma forme, de la condition, des jambes, mais un peu déçu de mon résultat, termine-t-il. Ce n’est pas un mauvais classement, mais ce n’est pas ce que j’attends sur ce type d’épreuve. D’autant plus sur une course avec ce profil, bien vallonné, que j’aime bien. Cela faisait d’ailleurs plaisir d’avoir une course avec ce relief, cela change des épreuves toutes plates que nous venions de faire."

Succès de Geerinckx

Un peu plus de deux minutes avant son arrivée, le solide Flandrien Wout Geerinckx a inscrit son nom au palmarès du Grand Prix du Vélodrome de Rochefort. En forme ces dernières semaines, lui qui venait de se classer septième d’une étape et huitième du classement final du relevé Triptyque Ardennais, ce coureur de 19 ans, qui adore les épreuves vallonnées et accidentées, a dominé ses derniers compagnons d’échappée au sprint, Ewout De Keyser et le Luxembourgeois Arno Wallenborn.

Le classement (162 partants): 1. Wout Geerinckx les 148,8 km en 3h35: 33 ; 2. Ewout De Keyser ; 3. Arno Wallenborn (Lux); 4. Mathias Vanoverberghe 0:20 ; 5. Hannes Fabri 0:26 ; 6. Jonas Bresseleers 0:29 ; 7. Thomas Dhooghe 1:36 ; 8. Jeroen Vercammen ; 9. Viktor Ban Den Branden 1:40 ; 10. Simon Goossens ; 25. Thomas Nennen 2:11 ; 30. Lucas Laurent.