Un jeune Sambrevillois pour clôturer le mercato de Meux ?

À Meux, la campagne des transferts semblait terminée avec les arrivées de Lucien Gauchet (Aische) et du jeune défenseur Ethan Adam, en provenance de Gosselies. "Mais une belle opportunité s’est présentée et j’ai rencontré ce joueur libéré dernièrement par son club, précise Laurent Gomez. Il voit la direction et cela pourrait vite se conclure." La piste mène au jeune médian de Seraing, le Sambrevillois de 20 ans Matteo Renzulli.