Trophée de Régularité: Les Métallos de Thy se forgent un sacré palmarès!

"Il faut dire que nous avions un début de calendrier avantageux, face à des équipes qui avaient annoncé jouer le ventre mou voire le maintien en P3, rappelle Corentin Kaye, joueur et entraîneur aux côtés de son frère Manu. L’objectif était d’être champion, et pas d’atteindre le tour final. On l’a vécu la saison précédente et on sait à quel point c’est une loterie." N’ambitionner rien d’autre que la première place, ça aide forcément à alimenter pareille série d’invincibilité. "C’est vrai, même si c’était moins facile sur le terrain que sur le papier, poursuit Corentin, qui se souciait d’abord de gagner. On a empoché la 1ère tranche avec un 27/30, puis la 2e avec le même bilan. Ça nous a mis en bonne voie vers le titre."

Sacrés champions mi-avril, les Thyrocastellopolitains recevront donc un deuxième trophée vendredi. "Atteindre notre objectif principal a amené cette autre récompense, de régularité, qui fait plaisir. C’est une fierté d’autant plus grande que notre club de village l’a gagnée 2 fois de suite grâce à ses 2 équipes." Y aurait-il un secret que se partagent Thy A et Thy B pour alterner leur invincibilité ? "Pas spécialement, répond le Métallo de bientôt 37 ans en pointant une inversion des dynamiques. L’équipe B a subi beaucoup de changements et a livré une moins bonne saison. À l’inverse, l’équipe A en a fait une exceptionnelle. Le coaching a permis une autre mentalité, avec un jeu plus construit et moins direct, vu notre nouvelle surface de jeu synthétique. Mais l’équipe B va construire un noyau pour viser la P3… La Régularité sera peut-être à nouveau pour elle l’an prochain ?"

Même si elle repart en P2 avec une série (toujours en cours) de 9 matches sans revers, la "A" y aura d’autres ambitions. "Notre premier défi sera de réapprendre à perdre, ou du moins d’enchaîner deux défaites de rang, ce qui ne nous est jamais arrivé cette saison." Cela se fera sans Corentin qui, alors qu’il avait prévu de redevenir joueur, a dû revoir ses plans après s’être rompu les ligaments du genou lors du match du titre. "L’an passé, c’était le gauche, cette fois, c’est le droit. Je vais avoir deux nouveaux genoux mais je n’ai plus envie de prendre des risques."

Autre champion de P3, Ohey sera également récompensé pour sa 2e place au classement de la régularité grâce à ses 27 matches sans défaite. Une place partagée avec la formation loyersoise de P1, elle aussi mise à l’honneur.

Le classement du Trophée de Régularité au 1er juin 2023

28 matches consécutifs sans défaite

Thy-le-Château A (P3C)2

27 matches consécutifs sans défaite

Ohey A (P3B)2, Loyers A (P1)2

22 matches consécutifs sans défaite

Andenne A (P1 Dames)*2

21 matches consécutifs sans défaite

Jemeppe (P1 Dames)2

20 matches consécutifs sans défaite

Arquet A (P1)*, Étoile Tamines (P4C), Dinant B (P4D)

19 matches consécutifs sans défaite

Spy B (P3A)2, Bossière-Gembloux B (P3A)2

18 matches consécutifs sans défaite

Lesve-Arbre (P4C), Sclayn (P3B)2, Rochefort A (D3B ACFF)

17 matches consécutifs sans défaite

Rochefort B (P2B), Temploux (P4B)

16 matches consécutifs sans défaite

Han-sur-Lesse (P4D)*, Meux A (D2 ACFF)2

15 matches consécutifs sans défaite

Naninne B (P4A)*, Vencimont (P3C), Union Dinantaise A (P1)

14 matches consécutifs sans défaite

Dinant A (P3C), Somzée A (P3C), Anhée A (P2B), Onhaye B (P2B)2

13 matches consécutifs sans défaite

Leuze A (P3A)2, Anseremme (P4D)2

12 matches consécutifs sans défaite

Lustin B (P4D), Saint-Gérard (P4C)2, Ciney A (P1 Dames)2, Natoye (P4A)2

11 matches consécutifs sans défaite

Bois-de-Villers (P3B)2, Petit-Waret B (P4A), Petit-Waret A (P2A)2, Bonneville (P4A)2, Ciney B (P2B Dames)2, Malonne B (P4B), Petigny-Frasnes (P2B)2

10 matches consécutifs sans défaite

Jambes (P2A Dames)*, Philippeville (P2B Dames)*, Ligny (P2A Dames), Florennes (P4C), Jambes B (P4B), Surice B (P4C), Méan (P4D), Profondeville A (P2A)

9 matches consécutifs sans défaite

Ciney A (D3B ACFF)*, Éghezée B (P4A)*, Rhisnes A (P2A), Tarcienne B (P4C)2, Gedinne A (P2B), Bièvre (P3C), Condrusien B (P3B)2, Aische B (P2A), Jemeppe A (P3A), Anhée B (P4D)2

8 matches consécutifs sans défaite

Wépion B (P4B)*, Arquet B (P3A), Biesme A (P1), Bossière-Gembloux A (P2A), Fernelmont-Hemptinne B (P4A), Loyers B (P3B), Condrusien A (P1), Lustin A (P2A)2, Beauraing (P1 Dames), Gesves B (P4A), Naninne A (P2A)2

7 matches consécutifs sans défaite

Taviers A (P3A)*, Pondrôme A (P2B)2, Grand-Leez A (P1), Namur A (D2 ACFF), Wépion A (P2A), Dion (P4D)2, Loyers (D2B Dames), Auvelais (P3A), Gesves A (P2B), Ciney B (P3B), Fraire (P4C), Houyet (P3C)2, JS Tamines A (D3A ACFF), Moustier A (P3A), Surice A (P2B), Wartet (P4B)

6 matches consécutifs sans défaite

Saint-Germain (P3A)*, Schaltin B (P4A), Biesme (P2B Dames), Schaltin A (P2B), Aische A (D3A ACFF), Beauraing A (P1), Boninne A (P3B)2, Meux B (P1)2, Namur B (P3A), Biesme B (P3C)2, Couvin-Mariembourg B (P3C)2, FCO Namur (P2A), Haversin B (P4D), Onoz (P4B), Pesche B (P3C)

5 matches consécutifs sans défaite

Leignon (P4D)*, Rhisnes B (P3A)*, Faulx (P3B), Ligny A (P2A), Andenne B (P2A Dames), Andoy-Wierde (P4A), Gedinne B (P4D), Arquet (P1 Dames), Denée (P3B), Fémina Auvelais (P2B Dames), Jemeppe B (P4B), Malonne A (P2A), Onhaye A (D3A ACFF), Sinsin (P3B), Somzée B (P4C), Spy A (P1), Taviers B (P4A)

4 matches consécutifs sans défaite

Beauraing B (P3C)*, Pesche A (P2B)*, Tarcienne A (P2B)*, Émines A (P3A)2, Fernelmont-Hemptinne A (P1), Flawinne A (P3A), Flawinne B (P4B), Malonne (P2A Dames)2, Ham B (P4C), Nismes A (P1), Phillipeville A (P3C), Pondrôme B (P4D), Assesse A (P2B), Éghezée A (P2A), Évelette-Jallet (P1), JS Tamines B (P2A), Ligny B (P3A)2, Ohey B (P4A), Rienne (P3C), Thy-le-Château B (P4C)

3 matches consécutifs sans défaite

Bioul (P1 Dames)*, Bioul A (P2B)*, Havelange (P2B)*, Rienne (P2B Dames)*, Bioul B (P3B), Boninne B (P4A), Grand-Leez A (P1 Dames), Chevetogne (P1), Ciergnon (P4D), Ham A (P4B), Jambes A (P2A), Mazy A (P4A), Pesche (P2B Dames), Andenne (P1), Assesse B (P3B), Couvin-Mariembourg A (D3A ACFF), Dinant (P1 Dames), Éghezée (P2A Dames), Flavion-Morialmé A (P1), Floreffe (P3A), Haversin A (P1), Leuze B (P4A), Mesnil (P4D), Nismes B (P3C), Sauvenière A (P2A), Sauvenière B (P4B), Treignes (P4C), Yvoir (P4A)

2 matches consécutifs sans défaite

Frontières (P3C)*, Moustier B (P4B)*, Achêne (P3B), ES Ardennaise (P3C), Émines B (P4B), Falisolle-Aisemont B (P4C), Profondeville B (P4B), Union Dinantaise B (P3B), Clermont (P4C), Falisolle-Aisemont A (P3A), Flavion-Morialmé B (P2B), Hastière (P3C), Houyet (P1 Dames), Miécret (P3B), Entente Sommenoise (P4D)

* Série toujours en cours

2 Série réalisée sur les saisons 21-22 et 22-23