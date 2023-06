La continuité est de mise pour les anciens pensionnaires de deuxième régionale A. Si Boninne B avait déjà annoncé le changement de coach, là où Germain Fivet cède le relais à Florent Seidoff (en provenance du Mosa), le noyau est pratiquement inchangé pour les championnes de la phase classique. Les Jaunes voient le renfort d’Alix Laloux, qui arrive de Ciney après deux années à jouer en R1 et R2, ainsi que de Maureen Deroisy et Célia Lallemand. Chez les Sharks de Profondeville, Jordan Mouchart ne compte qu’un seul départ, Dandois, pour une arrivée, la pivot de Natoye Céline Bernard, et une reprise avec Charline Delveaux.

Du côté de Natoye B, Amory Cleymans fera confiance à son noyau vice-champion de P1 avec l’apport de quelques U19 régionales pour assurer le maintien. Enfin, le comité de Loyers n’est pas encore certain de maintenir l’équipe à la suite de certains événements en interne.

Les noyaux

Boninne B

Coach : Florent Seidoff.

Effectif : Odile Gilliard, Alicia Delahaut, Loane Philippe, Chloé Hubaut, Noa Fivet, Marie Bussmann, Louise Lakkerwa, Floriane Plenevaux, Alix Laloux (Ciney), Maureen Deroisy (La Plante), Célia Lallemand (reprise).

Loyers

NC : À la suite d’événements imprévus, le club n’est pas encore certain de maintenir l’équipe.

Profondeville

Coach : Jordan Mouchart.

Effectif : Margaux Bouillon, Manon Didion, Charline Delvaux, Fanny Bouchat, Laurine Flahaut, Margaux Pierret, Salome Gaux, Alexane Arnould, Marianne Romnee, Alyson Lizin, Zoé Detrembleur, Céline Bernard (Natoye), Charline Delvaux (reprise).

Départ : Manon Dandois (Loyers).

Natoye B

COach : Amory Cleymans.

Effectif : Léa Gilkinet, Justine Giaux, Mathilde Lambert, Romane Arts, Christelle Lemineur, Juliette Delvaux, sélection de plusieurs U19 Régionales.

Série B

À Namur C, Aurélien Garraux aura la double casquette de directeur technique et de coach de la R2 (en plus d’être T2 de la D1 dames). Ici aussi, peu de mouvement. Si Zélie Colin part à Ciney, c’est sa sœur, Danaé qui arrive en provenance de Malonne. Du côté des départs, la meneuse Justine Giaux a rejoint Natoye.

Après avoir décroché une belle quatrième place, Ciney B tentera de faire aussi bien la saison prochaine. Pour pallier le départ de Vandesteene et l’arrêt de Lichtherte, le club a donc fait appel à Colin de Namur et à Dhaens de Loyers. "L’effectif est bien balancé et équilibré, confie le coach Jean-Christophe Beguin. Nous restons fidèles à notre politique, qui est de faire progresser nos jeunes. L’idée première sera de se maintenir assez rapidement, d’autant que nous tombons dans une série relevée."

Si le noyau de Boninne C reste en place, le coach, lui, s’en va. Perrine Drygalski passe le relais à Jérôme Lefranc, qui arrive de Malonne. "Les premières impressions entre les filles et le coach sont positives, relate le DT David Roussaux. Certes, Jérôme n’a jamais coaché à ce niveau mais il est très motivé à l’idée de découvrir la R2. Comme avec les joueuses, nous donnons la chance aux jeunes entraîneurs. À eux de faire leurs preuves."

Les noyaux

Ciney B

Coach : Jean-Christophe Beguin.

Effectif : Odile Beguin, Neslihan Kurbali, Maelle Simon, Emma Cappelle, Lila Collet, Zélia Colin (Namur), Émilie Dhaens (Loyers), Lucie Royen, Clara Dachelet, Jade Legros, Amélie Bouqué, Candice Michel.

Départs : Fannie Vandesteene (Braine), Clarisse Lichtherte (arrêt), Coraline Materne.

Boninne C

Coach : Jérôme Lefranc.

Effectif : Nina Houthuys, Pauline Delveaux, Lola Libertiaux, Céline Delveaux, Jessica Gilson, Laura Baijot, Florine Germiat, Jeanne Gautier, Virginie Naveau, Marie Noël, Aurore Virlée.

Namur C

Coach : Aurélien Garraux.

Effectif : Mali-Rose Chirishungu, Emy Dive, Esther Remacle, Manon Seny, Lucie Colson, Valentine Delvaux, Lola Renversez, Violette Davreux, Danae Colin, Clémence Henquet, Katia Agabalova, Marjorie Chirishungu.

Départs : Justine Giaux (R1 Natoye), Zélie Colin (R1 Ciney).

Arrivées : Valentine Delvaux (P1 Namur), Danaé Colin (Malonne).