St-Marc: un brevet d’invincibilité à défendre

En Nationale 2, St-Servais, qui a raté le coche à Grimminge et contre Oeudeghien, bouclera le premier tour à domicile, avec les venues de Hamme-Zogge, deuxième, et de Bassilly. "La déception est grande, après les deux revers du week-end dernier, lance Victory Lelièvre. Les joueurs doivent se reprendre devant leurs supporters et viser deux succès."

Aisemont, qui devra se débrouiller sans Kévin Bouchat, se déplace à Brussegem, qui lutte pour le maintien, et à Oeudeghien, avec l’objectif d’engranger trois points sur six.

En Nationale 3, alors que la fin du premier tour approche, la bataille pour une qualification pour Namur, fait rage. Seule équipe invaincue, St-Marc attire tous les regards. Les "Oranges" abattent deux cartes importantes ce week-end, en déplacement à Mont-Gauthier, puis face à Warnant. "Avec six succès en autant de rencontres, tout va bien, confie Geoffrey Haubruge. L’ambiance est excellente et on respecte bien les lignes. Comme l’appétit vient en mangeant, on va se battre pour engranger deux succès, qui nous permettraient de flirter avec la qualification."

Mont-Gauthier, qui s’est bien renforcé avec les retours de joueurs d’expérience comme Halin et Alexis Perveux, monte aussi en puissance. Après la défaite à Warnant, les Rochefortois ont relevé la tête en signant quatre succès à Planois, Fontaine et contre Pironchamps et Vodelée, dont deux à trois points. Les Rochefortois, qui occupent la première place, se rapprochent de la qualification. "Notre force reste le rectangle, où les solutions de rechange sont multiples, confie Alexis Perveux. On joue pour l’équipe et l’ambiance est au top. On est invaincus sur notre ballodrome et on vise un 4 sur 6, avec le déplacement chez la lanterne rouge."

On suivra également le duel entre Clermont et Senzeilles, qui rêvent d’un ticket pour la balle du Gouverneur.