Meux – Miavoye, le choc des ténors

Les Walhérois, privés de leur foncier Mansour, retenu par le boulot, s’attendent à une solide réception. "On visera prioritairement à prendre un point, voire davantage si affinités, souffle Damien Pairoux. Sur un ballodrome défavorable aux livreurs, on se méfiera d’un ensemble inchangé, costaud et favori pour le titre. D’autant qu’ils s’aligneront revanchards, pour rattraper leurs deux faux pas. On ne va pas se prendre la tête, mais s’appliquer, pour garder le contact avec la tête. L’an dernier, nous avions livré une lutte référence là-bas."