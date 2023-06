Handball: Les Namurois rejoignent le Brabant/Hainaut

Le HC Namur, qui alignait déjà une équipe seniors en promotion Brabant/Hainaut, avait déjà indiqué son intention d’y rester. "On y a maintenu notre formation, tout en bénéficiant d’un rapprochement avec Floreffe. Quelques-uns de leurs jeunes de plus de 16 ans viendront en effet renforcer notre effectif, confie le président Bruno Taillefer. Nous n’aurons pas d’équipes de jeunes, mais j’ai deux personnes pour encadrer des groupes de baby hand (3-6 ans) et de mini hand (6-12 ans). Je cherche juste des locaux disponibles le samedi matin, si possible sur Namur, pour accueillir ces activités."

Du côté du HACCA aussi, on confirme l’inscription d’une équipe en promotion Brabant/Hainaut. "Ainsi qu’une en U14", précise le président Éric Wilmot. De même, et comme déjà signalé, le HCSM conserve l’équipe féminine, fruit de la collaboration des clubs de la province, au sein de la D1 de la Ligue.

Au HC Mettet, ce sont trois formations qui représenteront le club sur les terrains de l’entité hennuyère/brabançonne. "Pour les seniors, cela s’est vite décidé. Concernant les jeunes, on en a beaucoup plus discuté en interne, ainsi qu’avec les parents et d’autres clubs. Et, finalement, on a inscrit une U16 et une U12", indique Jessica Deridder, la secrétaire d’un club qui a préservé le suspense pour le titre provincial, en disposant de St-Hubert le week-end dernier. "Mais si cette équipe va s’imposer à Beauraing ce dimanche, c’est elle qui sera championne."

Certains pensaient que le HC Beauraing rallierait l’entité liégeoise. "Non, nous allons nous aussi en Brabant/Hainaut, c’est quand même plus facile, assure la secrétaire, Geneviève Dewandre. Mais uniquement en seniors, pas en jeunes. Cela ferait de longs déplacements pour les parents. Nous verrons s’il est possible de prévoir des amicaux pour eux, ou si certains veulent aussi évoluer dans une équipe mixte, avec un second club."

Enfin, le HC Floreffe continuera à proposer des entraînements aux plus "vieux" de ses membres. "Nos papas, âgés entre 45 et 55 ans, se dépensent bien lors de nos séances du mardi, mais ne peuvent aller en compétition. Par contre, les 5-6 jeunes du groupe iront, en effet, jouer en championnat avec Namur, déclare le président, Gengoux Gomez. On a aussi un bon noyau de jeunes qui militeront en U16 en Brabant/Hainaut, comme il y a deux ans. Les U12 et U14, eux, ne sont pas assez nombreux, mais on leur concoctera des amicaux ou petits tournois", conclut le dirigeant floreffois, qui est à la recherche d’entraîneurs de jeunes, pour étoffer son staff.