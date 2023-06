Le club doyen est enfin… royal

Pour rappel, afin d’obtenir ce titre, toute association doit pouvoir, en plus d’une activité régulière et d’objectifs clairement définis, certifier, documents officiels à la clé, qu’elle existe depuis au moins 50 ans. Ce qui est largement le cas du club saint-servaitois puisque c’est en… 1933 qu’il a demandé et obtenu le matricule 21, toujours d’actualité en 2023. C ‘est donc l’année de ses 90 ans que lui a été décerné le diplôme tant attendu, des mains du gouverneur de la Province de Namur Denis Mathen, et en présence de plusieurs représentants du monde politique communal et provincial, à l’image de l’échevine des sports de la commune de Namur, Charlotte Bazelaire.

Une récompense qui n’est pas allée sans émotion, comme l’a rappelé Stéphane Lebacq, trésorier du club qui a connu les heures de gloire d’un club jadis habitué des divisions nationales – dans les années 80 -, puisque cette reconnaissance intervient deux ans après la triste disparition de Jacques Antoons, ex-président et homme à tout faire du club, sans qui il n’existerait plus aujourd’hui. Elle lui a, logiquement, été dédiée, ainsi qu’à ses anciennes figures marquantes, à l’instar d’un Joseph Wanet qui fut en son temps président du Comité Provincial Namurois et membre du Conseil National de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table (FRBTT).

Une dizaine de membres du cercle pongiste étaient présents pour célébrer cette distinction, et rappeler au passage qu’il reste ouvert à tout joueur, confirmé ou débutant, qui aimerait pratiquer leur sport préféré. Situé au cœur de l’entité de Saint-Servais, le… Royal Namur Saint-Georges est en effet un club qui mise d’abord sur la convivialité: "Bien sûr, quand nous nous alignons en match, c’est toujours pour gagner, mais pour nous, l’essentiel reste toujours de permettre à chacun de passer un bon moment de partage, simple et convivial", a commenté son président, Alexandre Romain, par ailleurs père d’Anaïs Romain, grand espoir du "ping" namurois et belge, récente lauréate du prix Chloé Graftiaux de la Ville de Namur, et qui a effectué ses débuts à la Maison des Œuvres, le local historique du club.

Infos: 0475/95 97 48.