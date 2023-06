La coupe Albert Daffe 2023-2024 passera par des tournois à trois équipes

Chez les dames, ce sont les deux premiers tours qui seront organisés sur une base de mini-tournois à trois formations (toujours en deux sets gagnants, troisième éventuel en 15 points et qualification du premier). Il y en aura onze au tour 1, plus un match en trois sets gagnants, et huit au tour 2. À noter que deux équipes de P2, Gembloux C et Doische B, sont dispensées du premier tour, venant toutes deux de P1. Et que la P1 de Namur, tenante du titre, fera son entrée en 1/8e, avec sept promotionnaires (Romedenne ne s’est pas inscrit, alors que Ciney a scratché son équipe).

"Moyennant ces dispositions, on a procédé à un tirage au sort complet, pour tous les tours, confie Fabrice Fossépré, responsable compétition à l’ANCV. Il n’y avait pas d’équipes protégées. On aura d’ailleurs droit à quelques duels entre promotions dès les huitièmes. De même, et comme le veut le règlement, c’est le club le plus bas des trois qui est censé recevoir le tournoi de qualification. Si ce n’est pas possible pour lui, pour une raison de disponibilité de salle par exemple, la priorité est donnée au club placé en deuxième position, puis au troisième."

On rappellera que les dates de la coupe sont protégées (pas de match de championnat, sauf si l’équipe concernée ne joue pas en coupe ce jour-là). Il s’agit des 9-10 septembre (tour 1), 29-30 octobre (tour 2), 16-17 décembre (1/8e), 17-18 février (1/4), 9-10 mars (demi-finales) et 1er mai (finales). Le week-end des 30-31 mars sera, lui, réservé aux championnats U15, U17 et U19, servant à désigner les qualifiés aux finales francophones, et celui des 20-21 avril au Mini Day (U11-U13).

"L’ensemble des matchs de coupe sont sur le portail, jusqu’aux finales, à l’exception de quelques-uns du tour 2, qui seront encodés dès la fin du premier tour. Mais il peut évidemment y avoir quelques modifications à la reprise, si l’une ou l’autre équipe venait à disparaître", conclut le responsable namurois.

La reprise des championnats (promotion et provincial) est prévue le week-end des 16 et 17 septembre.